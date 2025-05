Projeto “Me Seg”, do CSP Bahia, promove inclusão social por meio da capacitação em seguros

O Clube de Seguros de Pessoas da Bahia (CSP Bahia) acaba de lançar uma iniciativa com grande potencial de impacto social: o Projeto “Me Seg” que tem como objetivos a inclusão de pessoas no mercado de seguros e a capacitação dos cidadãos que estejam em situação de vulnerabilidade social ou em busca de recolocação profissional, oferecendo formação gratuita e oportunidades reais de inserção no mercado de seguros.

O projeto foi lançado oficialmente no dia 29 de abril, em uma live transmitida pelos canais oficiais do CSP Bahia, com a participação do presidente da entidade, Antônio Daniel Mota, do vice-presidente, Ulisses Brito, da diretora Socioambiental, Patrícia Jacobucci, e do presidente do Instituto Maria Célia, Rafael Vinícius, que é corretor de seguros e parceiro da ação.

A primeira instituição apadrinhada pelo projeto, o Centro Fraterno Maria Célia, localizado em Salvador, cederá a infraestrutura e contribuirá com sua experiência em qualificação humana e profissional. As aulas acontecerão às terças e quintas-feiras à noite, a partir do dia 20 de maio, com duração de quatro semanas. Os cursos serão ministrados por professores voluntários do setor e terão conteúdo introdutório, com temas como noções gerais de seguros, atendimento ao cliente, empregabilidade, entre outras.

“O Projeto ‘Me Seg’ consiste em apoiar instituições filantrópicas não financeiramente, mas com a doação mais poderosa que podemos oferecer: o conhecimento. Nosso objetivo é preparar pessoas para uma nova chance no mercado, com foco na área de seguros. Ao final do curso, os participantes serão inseridos no nosso Banco de Talentos, facilitando sua conexão com corretoras, seguradoras e assessorias que buscam profissionais qualificados”, explica o presidente do CSP Bahia, Antônio Daniel Mota.

A iniciativa nasce alinhada à missão institucional do CSP Bahia de fomentar o desenvolvimento do setor e contribuir com a sociedade por meio da educação. Os alunos receberão, além do conteúdo técnico, orientações sobre inteligência emocional aplicada, técnicas de vendas e vivência prática em corretoras e seguradoras.

“O Centro Fraterno Maria Célia foi fundado com o propósito de promover transformação por meio da qualificação. Acreditamos que o desenvolvimento pessoal e profissional é o que realmente muda a trajetória das pessoas. Essa parceria com o CSP Bahia amplia nossa atuação e nos conecta a um mercado promissor e carente de novos talentos”, afirma o fundador do instituto, Rafael Vinícius.

Segundo a diretora do Clube, Patrícia Jacobucci, o projeto “Me Seg” reforça o compromisso da entidade com a inclusão social por meio da educação. “Ao capacitar jovens para o mercado de seguros, promovemos oportunidades reais de transformação de vidas”, acredita. A iniciativa foi desenvolvida por Jacobucci e pelas diretoras adjuntas, Adriana Dias e Cristina Sá.

Sobre o curso – A estrutura do curso contempla aulas teóricas e atividades práticas, como vivência em corretoras de seguros e visita técnica a seguradoras. A primeira turma contará com professores reconhecidos do mercado, como Carolina Moura, Gilberto de Jesus, Mariuchi Uzeda, Ulisses Brito, entre outros nomes experientes e engajados.

O projeto também conta com a força do Banco de Talentos do CSP Bahia, plataforma que conecta profissionais formados pela entidade às empresas do setor, funcionando como um elo entre qualificação e empregabilidade.

As inscrições para a primeira turma do Projeto “Me Seg” já estão abertas e devem ser feitas acessando o link: https://cspbahia.com.br/projeto-me-seg/

Legenda: Live de lançamento do Projeto “Me Seg”, promovido pelo CSP Bahia