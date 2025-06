Prêmio Seg News 2025 celebra 20 anos da Agência Seg News e reconhece os destaques do mercado de seguros

A noite de 23 de maio de 2025 ficará marcada na história do setor de seguros.

O Prêmio Seg News 2025 reuniu grandes lideranças do mercado em uma celebração especial pelos 20 anos da Agência Seg News, homenageando empresas, personalidades e iniciativas que estão moldando o futuro do setor com inovação, propósito e excelência.

A premiação aconteceu em São Paulo e foi conduzida pelo jornalista Ivanildo Sousa, fundador da Agência Seg News e idealizador do prêmio. O evento reuniu executivos, lideranças e especialistas do setor, reforçando o compromisso da Agência com a valorização dos profissionais e das marcas que contribuem para o crescimento sustentável do ecossistema de seguros.



Fotos: CQCS Divulgação e Weber Marçal

Confira abaixo os destaques do Prêmio Seg News 2025

Personalidades do Ano – Prêmio Seg News 2025

Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros

🏆 Personalidade de Seguros do Ano

Linkedin: linkedin.com/in/alexandre-nogueira-/

Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros

🏆 Personalidade do Ano no Segmento de Seguro Garantia

Linkedi linkedin.com/in/sracarolinavieira/

Carolina Vieira, CEO da Olive Seguros Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros

Categoria: Seguradoras e Corretoras

Grupo Bradesco Seguros

🏆 Destaque em Marketing Institucional – Incentivo à Cultura no Brasil

🏆 Destaque Nacional em Produtos – Seguro Saúde

🏆 Destaque Nacional em Produtos – Seguro de Automóvel & Serviços

MetLife Brasil Seguros e Previdência

🏆 Destaque Nacional em Tecnologia & Inovação em Seguro de Vida Individual – Case MetLife Xcelerator

🏆 Destaque Nacional em Benefícios & Soluções de Saúde Bucal & Bem-Estar para PMEs

MAG Seguros

🏆 Destaque Nacional em Seguros de Pessoas (Vida e Previdência)

Seguradora ALM

🏆 Destaque Nacional em Seguros para Todos

Sancor Seguros do Brasil

🏆 Destaque em Programas de Relacionamento com Corretores de Seguros

Latin Re

🏆 Destaque Nacional em Resseguros – Soluções Personalizadas

Qualinvest Corretora de Seguros

🏆 Destaque Nacional em Performance & Tecnologia em Seguro Garantia

Alper Seguros

🏆 Destaque Nacional em Inovação – Consultoria em Seguros Pessoais & Benefícios

Rodobens Corretora de Seguros

🏆 Destaque Nacional em Seguros para Frotas de Veículos (Corporativos)

Minuto Corretora de Seguros

🏆 Destaque Nacional em Tecnologia, Inovação e Atendimento em Seguros de Automóvel

Única Corretora de Seguros

🏆 Destaque em Comunicação – ÚnicaTV: Liderança em Produção de Conteúdo Institucional

Zona Sul Assessoria de Seguros

🏆 Destaque em Assessoria em Seguros de Linhas Financeiras para Corretores

Miura Corretora de Seguros

🏆 Destaque Nacional em Seguros de Transporte de Cargas Nacional e Internacional

Opipari Assessoria de Seguros

🏆 Destaque e Pioneirismo no Segmento de Assessorias para Corretores de Seguros

Categoria: Empresas, Consultorias e Serviços

Universal Assistance

🏆 Destaque Nacional em Seguro Viagem

Analysis S.A.

🏆 Destaque Nacional no Setor de Garantias Fidejussórias – Case: Carta de Fiança para Obras & CPR Verde

DS Beline Assessoria

🏆 Assessoria Administrativa Especializada em Auxílio Acidente

SGA Ambiental

🏆 Destaque Nacional em Assessoria e Gestão de Riscos e Sinistros Ambientais

Líder Afiançadora S.A.

🏆 Destaque Nacional no Setor de Garantias Fidejussórias – Case: Carta de Fiança para o Mercado de Loteamento Imobiliário

EXB Agency

🏆 Destaque Nacional em Branding e Design

Um marco no setor de seguros

O Prêmio Seg News reafirma seu papel como um dos principais reconhecimentos do mercado de seguros brasileiro. Mais do que celebrar resultados, o evento destaca profissionais e iniciativas com visão de futuro, responsabilidade e impacto.

Quer ver as fotos do evento? Clique aqui e acesse a pasta no Google Drive com a galeria de fotos da cerimônia e reviva os melhores momentos da noite:

Continue acompanhando a cobertura completa do Prêmio Seg News aqui no Portal Agência Seg News e nas redes sociais.