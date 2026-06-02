Praia de Copacabana recebeu a terceira etapa do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros

Atletas profissionais, amadores e longevos correram provas de 5km e 10km no Rio de Janeiro – A praia de Copacabana, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, recebeu, no último domingo, a terceira etapa do Circuito da Longevidade Bradesco Seguros. O evento contou com provas de 5km e 10km e reuniu cerca de 5 mil participantes. Para todos os inscritos foram oferecidos alongamentos, espaço para massagem, além de guarda-volumes.

Os atletas Josiel Vulcão e Vanessa Fonseca foram os vencedores da categoria 10km, com os tempos de 36’27’’ e 40’19’’. Já nos 5km, Johander Perez e Mayara Egídio saíram campeões, ao marcarem 16’52 e 19’09’’, respectivamente.

“Tenho certeza que correr na praia de Copacabana foi um presente a todos os inscritos na etapa do Rio. Novamente, podemos perceber como diferentes públicos abraçam o Circuito da Longevidade, desde os jovens até os mais longevos”, comenta Ana Claudia Frighetto Gonzalez, Superintendente Sênior de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.

A próxima edição do evento já tem data marcada, 28 de junho, em Campinas (SP). e as inscrições já podem ser realizadas por meio do site www.runningland.com.br. Criado em 2007 com o objetivo de sensibilizar a população brasileira sobre a importância da atividade física para um futuro saudável, com qualidade de vida e bem-estar, o Circuito da Longevidade ainda passará por diversas cidades brasileiras.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

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O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.