Nova edição do Café ConVida da Bradesco Vida e Previdência apresenta teatro de vendas com simulações de clientes

Em live para corretores de todas as regiões do Brasil, companhia reforçou a importância da personalização e destacou o papel do corretor como consultor de planejamento financeiro – A Bradesco Vida e Previdência realizou nesta quarta-feira (13) mais uma edição do Café ConVida, encontro virtual que reuniu mais de dois mil corretores e profissionais da companhia para debater ideias, compartilhar aprendizados e refletir sobre práticas comerciais que geram valor para o cliente. O foco desta edição esteve na personalização do atendimento e na relevância do corretor como agente estratégico na construção de soluções alinhadas às necessidades reais dos segurados. Como novidade, foi apresentado um teatro de vendas com diversas simulações de clientes.

Essa foi a primeira participação de Fabio Magalhães, diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, no evento. Em sua fala, ele destacou a iniciativa como um espaço estratégico para refletir sobre práticas comerciais e fortalecer a parceria com os corretores. “Estar aqui é vivenciar como a troca de experiências pode transformar desafios em oportunidades. Quando entendemos o que realmente importa para cada cliente, seu momento de vida, suas prioridades e possibilidades, conseguimos entregar soluções que fazem sentido e geram valor de forma real e duradoura”, afirmou.

Francisco Rosado e Carlos Picini, diretores da Bradescor, marcaram presença no evento e ressaltaram o papel do corretor como elo de confiança entre a empresa e os segurados. Ambos reforçaram que a escuta ativa é uma ferramenta essencial para compreender o cliente com profundidade, fortalecer vínculos e ampliar a geração de valor percebida.

Ricardo Campos, superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, complementou a discussão ao destacar que o corretor é responsável por traduzir o valor das soluções oferecidas. “Preço e valor são conceitos distintos. Quando o corretor entende profundamente as expectativas do cliente, ele mostra que o produto representa mais do que uma cobertura: é proteção, tranquilidade e segurança em momentos decisivos da vida”, explicou.

A programação contou ainda com a participação de Fernanda Boechat, instrutora da plataforma de capacitação do Grupo Bradesco Seguros, Universeg, e de Edgard Rufino, executivo de Negócios da Bravend, que trouxeram dicas práticas e experiências voltadas ao dia a dia comercial dos corretores, com foco em estratégias de abordagem e construção de relacionamento.

SOBRE A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA

A Bradesco Vida e Previdência, empresa do Grupo Bradesco Seguros, atua há mais de quatro décadas no país, protegendo participantes de planos de Previdência e VGBL e segurados de Vida e Acidentes Pessoais. A empresa conta com opções de planos de previdência em renda fixa, renda variável e multimercados, contemplando diversas classes de ativos para todos os perfis de clientes. No segmento de Seguro de Vida e Acidentes Pessoais, do qual é líder de mercado, oferece uma ampla gama de produtos com coberturas para diversas situações, incluindo doenças graves e perda de renda por desemprego involuntário, além de assistências personalizadas.

Foto: Francisco Rosado e Carlos Picini, diretores da Bradescor