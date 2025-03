Mulheres são destaque em café da manhã do CVG-RJ

Palestrantes da Tokio Marine falaram sobre seguros que atendem o público feminino – No mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), preparou um café da manhã na quinta-feira, dia 13 de março, em sua sede no Rio, dedicado às mulheres corretoras de seguros. Na ocasião, recebeu as palestrantes da Tokio Marine, Sharlene de Miranda, gerente Regional Vida-Brasil e Gina Monteiro, gerente Comercial Vida RJ/ES, além de outros representantes da seguradora.

Mulheres buscam mais saúde e segurança – A manhã iniciou com Sharlene de Miranda, gerente Regional Vida-Brasil, falando sobre a importância do seguro de Vida para a sociedade e suas oportunidades, e na continuação, Gina Monteiro, gerente Comercial Vida RJ/ES, deu detalhes de produto como o Vida Individual, um seguro com coberturas, benefícios e diferenciais que atendem o público feminino. “O Vida Individual tem cobertura de Doenças Graves de até 30 patologias e ainda pode contar com a telemedicina Albert Einstein sem limite de utilização. Existem as assistências exclusivas do nosso Programa Vida Saudável com tele orientações com nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e educador físico”, explicou Gina Monteiro.

As mulheres não só estão cada vez mais preocupadas com a sua saúde e bem-estar, como também com a proteção familiar. Segundo as palestrantes, tem aumentado o número de mulheres que procuram seguro de Vida. Garantindo assim proteção ao longo da vida, protegendo a sua família, e podendo contar com a proteção financeira, caso o segurado(a) venha a faltar.

Para Sonia Marra, especialista em seguro de Pessoas e diretora adjunta do CVG-RJ, o conteúdo da palestra da Tokio Marine foi muito enriquecedor. “O encontro resultou num momento de conexão, de tirar dúvidas sobre produto e a possibilidade de fazer novos negócios”, concluiu.

Sobre o CVG-RJ

O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro. Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Diretores do CVG-RJ recebem equipe da Tokio Marine Seguradora

Divulgação