MetLife reforça inovação e parceria com corretores durante o Conec 2025

Com estande temático e ativações especiais, companhia destacou soluções digitais e estreitou a relação com o mercado – A MetLife participou da 20ª edição do Congresso de Corretores de Seguros (Conec 2025), realizada entre os dias 25 e 27 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento reuniu mais de 10 mil profissionais do setor, entre corretores, seguradoras, insurtechs e representantes de entidades, e se consolidou como um dos principais encontros da indústria de seguros na América Latina.

O estande da companhia levou ao público a atmosfera da Copa do Mundo, inspirado no MetLife Stadium, palco de jogos do torneio de 2026. No espaço, corretores e parceiros participaram de ativações como disputa de pênaltis, roleta de prêmios e um cenário especial que simulava a visão de torcedores acompanhando uma partida no estádio.

Além do ambiente descontraído, a MetLife apresentou novidades em seu portfólio, com destaque para o Cot.AI, ferramenta de inteligência artificial integrada ao WhatsApp que agiliza a cotação de seguros para pequenas e médias empresas. A solução permite gerar simulações com poucos dados, utilizar comandos de voz e encaminhar propostas diretamente para o sistema da MetLife, simplificando a rotina comercial dos corretores.

“O Conec é sempre uma oportunidade incrível para estreitarmos ainda mais a relação com os corretores e parceiros estratégicos. Ter toda a nossa equipe comercial presente fez a diferença para conversarmos sobre negócios, apresentarmos novidades e reforçarmos o papel da MetLife no desenvolvimento do mercado”, finalizou Ramon Gomez, vice-presidente Comercial da MetLife Brasil.

Sobre a MetLife

