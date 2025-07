MetLife reforça importância do seguro de vida como base do planejamento financeiro na Expert XP 2025

Vice-presidente da companhia participou de plenária sobre proteção e finanças em evento que reuniu mais de 40 mil pessoas em São Paulo – A MetLife participou na última semana da plenária “A sua vida financeira resiste a imprevistos?”, durante a Expert XP 2025, maior festival de investimentos do mundo. O painel reuniu executivos da MetLife, MAG Seguros e XP para discutir como o seguro de vida pode ser uma ferramenta essencial no planejamento financeiro dos brasileiros.

O evento, que aconteceu no São Paulo Expo, reuniu mais de 40 mil pessoas em dois dias e abriu espaço para o setor de seguros destacar sua evolução crescente no portfólio de proteção e investimentos.

Marcelo Tomei, vice-presidente comercial da MetLife Brasil, ressaltou a mudança no comportamento da população durante a plenária: “As pessoas estão cada vez mais conscientes do seguro como base do planejamento financeiro, porque não é mais um recurso para o amanhã. O seguro de vida pode ser usado hoje, em vida pela própria pessoa que o contratou”, explicou o executivo na sua fala.

Segundo dados da Susep, menos de 20% da população brasileira possui um seguro de vida ativo, o que evidencia o potencial de expansão do setor. Na MetLife, mais de 70% das coberturas contratadas atualmente são em vida, incluindo produtos voltados à proteção financeira diante de doenças graves, invalidez e perda de renda.

Digitalização como chave do crescimento do setor

Com 60 milhões de brasileiros integrados ao Open Finance, o país se posiciona entre os mais abertos a soluções digitais que facilitem a adesão a produtos financeiros — e o seguro está nesse movimento.

Criada em 2023, a unidade de negócios MetLife Xcelerator tem transformado o processo de contratação de seguros em canais digitais. Desde seu lançamento, a solução já viabilizou 8 milhões de apólices emitidas, ampliando o acesso a produtos de proteção por meio de parcerias com bancos e plataformas digitais. O objetivo é conectar o seguro ao cotidiano de investidores e famílias que buscam tomar decisões financeiras mais conscientes e de longo prazo.

“Boa parte das contratações hoje acontece em canais digitais, como o site de uma corretora, um app de banco digital ou até no e-commerce de grandes varejistas. Estar presente nesses ambientes é fundamental para democratizar o acesso à proteção”, completa Tomei.

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio. Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br