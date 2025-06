MetLife Brasil amplia presença no MDRT 2025 triplicando o número de parceiros comerciais no evento

Mais uma vez, a MetLife Brasil marcou presença no MDRT 2025 (Million Dollar Round Table), um dos eventos mais relevantes do mercado global de seguros de vida, que ocorreu de 22 a 25 de junho no Centro de Convenções de Miami Beach. Neste ano, cerca de 30 empresas parceiras enviaram participantes e representaram os canais comerciais da companhia — número três vezes maior do que em 2024.

A agenda oficial incluiu palestras com especialistas internacionais sobre: inovação, técnicas de vendas, inteligência artificial e motivação, sempre com foco nas necessidades atuais do setor e nas oportunidades de evolução de negócio. Entre os destaques do evento, esteve a participação de Tonny Gordon, referência mundial em estratégias de vendas e alta performance e o Joe Jordan, palestrante especialista em finanças comportamentais.

Além das atividades promovidas pelo MDRT, os parceiros comerciais participaram de um café da manhã exclusivo no dia 23 e de um jantar de gala com parceiros globais da companhia, realizado em 24 de junho. O vice-presidente Guillermo Innocenzi e o superintendente Bruno Suzart acompanharam os parceiros durante toda a programação.

“O MDRT representa uma oportunidade única de adquirir know-how, networking e reconhecimento para empresas do mercado de seguros de vida. Ver a MetLife Brasil triplicar a presença de parceiros comerciais em um evento dessa magnitude reforça o comprometimento na parceria com o desenvolvimento contínuo e com os mais altos padrões de excelência. O programa MDRT Challenge, que apoia corretoras de seguros na conquista dos critérios de elegibilidade para se tornarem membros, foi fundamental para esse resultado”, afirma Guillermo Innocenzi, vice-presidente Comercial da MetLife Brasil.

O Brasil alcançou ainda um marco importante em 2025: são 285 membros registrados no MDRT, o maior número desde o início da pandemia e a primeira vez que o país supera os 200 membros. O crescimento reforça o engajamento cada vez maior das corretoras de seguros com as melhores práticas do setor.

“A MetLife subsidiou as taxas de membresia e inscrição de corretoras de seguros do segmento Diamond, reafirmando nosso compromisso com o crescimento e a valorização da parceria. A iniciativa também contemplou o custeio do aéreo para as empresas classificadas em 2023 que se requalificaram como membros MDRT em 2024, reconhecendo sua a performance e dedicação excepcionais”, completa Innocenzi.

O MDRT é uma associação global de corretoras de seguros de vida que se destacam por seu alto padrão de qualidade, ética e excelência.

