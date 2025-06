MetLife apoia o Projeto Trilhas BikeRace, uma iniciativa do Projeto Trilhas que une mountain bike e preservação ambiental em MG

Seguradora oferece cobertura a cerca de 200 ciclistas inscritos em ‘race’ recreativa em Minas Gerais, que percorrerá trilhas recuperadas pelo projeto mineiro

As trilhas da Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima (MG), recebem neste sábado (14), das 8h às 18h, a etapa final do Projeto Trilhas Bike Race, celebrando o mountain bike, a vida ao ar livre e a preservação ambiental.

A MetLife, uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, é parceira da iniciativa e oferece cobertura aos cerca de 200 ciclistas inscritos no desafio, que inclui grandes nomes do esporte, como Alex Malacarne, atleta da marca Specialized.

A competição percorre um circuito de 22 km na região da Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, criados e mantidos pelo projeto mineiro, em parceria com a CSul e Três Vales. O Projeto Trilhas atua há 15 anos na manutenção ativa das trilhas da região. São mais de 380 km² de trilhas tombadas pelo Decreto 6.773, na cidade de Nova Lima, MG.

No sábado, dia 14, na Lagoa dos Ingleses, além do Projeto Trilhas Bike Race, acontecerá também a Copa Mountain Bike BH, feira de bicicletas antigas e atividades culturais, com show da banda Meia Embreagem — tudo isso e muito mais.

“Mais do que uma competição, nossa intenção é criar um encontro para celebrar o esporte e mostrar novas paisagens para as pessoas nesta região privilegiada pela natureza, que é destino turístico em Minas Gerais”, diz Christian Wagner, um dos idealizadores do projeto.

A MetLife vem se posicionando como uma seguradora que oferece proteção às pessoas em todos os momentos, priorizando o bem-estar e a saúde holística, de acordo com Jaime Neto, Diretor Executivo de Desenvolvimento de Produto e Dados — também praticante de mountain bike na região.

“O seguro de vida tem assistências e coberturas abrangentes para quem busca construir experiências de uma vida plena. Estamos aqui para apoiar projetos inspiradores como esse, que valorizam a saúde, o bem-estar e o contato com a natureza.”

O Projeto Trilhas é uma iniciativa de Fred Lanna e Christian Wagner, e fruto de muitas alianças em torno da bicicleta e da conservação ambiental.

Projeto Trilhas

De 1º a 14 de junho, das 8h às 18h

Endereço: Lagoa dos Ingleses, Nova Lima, Minas Gerais – 34000-000

Sobre a MetLife

A MetLife, Inc. (NYSE: MET), por meio de suas subsidiárias e afiliadas (“MetLife”), é uma das principais empresas de serviços financeiros do mundo, oferecendo seguros, anuidades, benefícios para funcionários e gestão de ativos para ajudar seus clientes individuais e corporativos a navegar por um mundo em constante transformação. Fundada em 1868, a MetLife opera em mais de 40 mercados em todo o mundo e ocupa posições de liderança nos Estados Unidos, Japão, América Latina, Ásia, Europa e Oriente Médio.

Para obter mais informações, acesse www.metlife.com.br