MDS Brasil participa do RISKWORLD 2025, maior evento global de gestão de riscos

Corretora marca presença na edição comemorativa de 75 anos do evento, com participação de Ariel Couto em painel sobre abordagem integrada de gerenciamento de riscos e corretagem de seguros

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país nas áreas de seguros, resseguros, consultoria de riscos e gestão de saúde e benefícios, está presente em mais uma edição do RISKWORLD, evento anual promovido pela RIMS (Risk and Insurance Management Society, Inc.), que teve início no último fim de semana, dia 4, e segue até hoje, 7 de maio, em Chicago (EUA).

Neste ano, o RISKWORLD celebra seus 75 anos de história, reunindo mais de 12 mil profissionais do setor de gestão de riscos e seguros para debater tendências, desafios e soluções inovadoras para o setor.

Representando a MDS Brasil, participam da edição de 2025 os executivos Ariel Couto, CEO da MDS Brasil e Americas Regional Manager da Brokerslink, Caio Carvalho, Vice-Presidente de P&C e Resseguros, Willians Cruz, Diretor Executivo de Relacionamento e Sinistros, Leonardo Gontan, Superintendente de Property, e Claudio Oliveira, Diretor Comercial de Riscos Corporativos na MDS Brasil.

Também marcam presença os executivos da APR Seguros, uma empresa MDS: Antonio Ramos, Farid Eid Filho, Bruno Martins e Igor Pinheiro.

Além de representar a MDS e acompanhar clientes presentes no evento, no papel de Americas Regional Manager da Brokerslink, Ariel Couto também participa do painel Leveraging the Power of the Risk Professional – Broker Partnership Through an Integrated Approach, que acontece hoje, 7 de maio, dentro da programação Education Breakout Sessions do evento.

O painel abordará como a parceria entre gestores de riscos e corretores tem evoluído frente a um cenário de riscos cada vez mais complexo.

“É muito importante para a MDS participar de mais uma edição do RIMS. O RISKWORLD é um evento fundamental para acompanharmos as novas tendências do mercado segurador e gerenciamento de riscos, bem como reforçar conexões existentes e ampliar o networking”, afirma Ariel Couto.

Para Caio Carvalho, participar do evento é essencial para acompanhar de perto as transformações do mercado:

“É uma oportunidade valiosa para aprofundar a percepção sobre as principais tendências do setor e, ao mesmo tempo, compartilhar as práticas que desenvolvemos na MDS Brasil”, conclui o executivo.

Brokerslink Partner

Global Broking Company fundada pelo Grupo MDS, a Brokerslink marca presença no RISKWORLD 2025 com um estande exclusivo (nº 247). No local, seus executivos estão à disposição para apresentar as principais ferramentas, programas e inovações que vêm transformando o setor.

Com atuação independente e uma estrutura única, atualmente, a empresa gere uma rede de corretores e companhias especialistas em gestão de riscos, tecnologia e serviços de consultoria. Presente em cerca de 135 países, a Brokerslink conta com ampla experiência em atender as mais diferentes geografias, o que a capacita a oferecer os melhores serviços e aplicá-los em qualquer lugar do mundo.

Incorporada na Suíça, conta com cerca de 35 mil profissionais de seguros e administra mais de 50 bilhões de dólares em prêmios e fees de consultoria.

Sobre a MDS Brasil

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de saúde e benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro.

Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África e no Chile com a marca MDS RE.

A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.