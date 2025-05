Bradesco Seguros promove Encontro Empresarial Giro Agro em Sergipe

Evento em parceria com a Swiss Re contou com a participação de 30 empresários do agronegócio sergipano

Com o objetivo de fomentar o debate sobre desenvolvimento do agronegócio em Sergipe, a Bradesco Seguros realizou, em parceria com a Swiss Re Corporate Solutions, o Encontro Empresarial Giro Agro, reunindo cerca de 30 empresários do setor no estado.

O evento, que contou com os apoios de uma corretora e grupo empresarial, foi uma oportunidade estratégica para trocar experiências e debater as principais soluções nos segmentos de Seguro de Equipamentos Agrícolas e Seguro de Propriedades Rurais.

Durante o encontro, especialistas destacaram a importância do seguro como ferramenta fundamental para garantir a sustentabilidade e o crescimento das operações rurais.

“O Giro Agro é um espaço de troca e construção. Quando nos sentamos com os empresários, conseguimos entender as necessidades reais do campo e mostrar como a Bradesco Seguros e a Swiss Re podem oferecer soluções para impulsionar e proteger o agronegócio e o produtor rural sergipano”, afirmou Paulo Cesar Souza Martins, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Seguros.

Também estiveram presentes no encontro o Gerente Comercial Regional da Swiss Re Corporate Solutions, Kenyo Fernandes e o Gerente Sênior da Bradesco Auto RE, Leonardo Duque.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 6,8 bilhões de prêmios em automóveis (jan a dez/24) e de R$ 978 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a dez/24). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 11,7% (até dez/24) em market share de automóveis no mercado e 16,3% (até dez/24) de market share em residencial.

Foto: Paulo Cesar Souza Martins, Superintendente Sênior de Negócios da Bradesco Seguros