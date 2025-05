Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) traz a primeira edição do Joint Colloquia para a América Latina

O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) e a International Actuarial Association (IAA) promovem a primeira edição Latam do JoCo (Joint Colloquia) em São Paulo, entre os dias 18 e 22 de maio de 2025, no Hotel Grand Hyatt.

O evento vai reunir membros das Seções do IAA e atuários de todo o mundo para debater em suas Seções sobre: Risco Climático, Sustentabilidade, ESG, Inteligência Artificial (IA) e Big Data, Solvência e Transformação Digital de Seguros.

Com o tema “Atuários em Sustentabilidade”, o Joint Colloquia vai reunir grandes players para discutir as últimas pesquisas e desafios atuariais, decorrentes de novos campos de atuação profissional e acadêmica, incluindo trabalhos e interpretações em torno do desenvolvimento sustentável.

“O JoCo São Paulo 2025 representa um marco significativo para a comunidade atuarial brasileira e internacional. A atmosfera de colaboração e o alto nível das discussões focam na importância da nossa profissão, em um mundo cada vez mais conectado com a capacidade de debater a sustentabilidade, desde a solidez financeira dos mecanismos de risco compartilhados até as incertezas ambientais e climáticas. E sem esquecer do foco no crescimento econômico e no bem-estar global”, declarou Giancarlo Giacomini Germany, presidente do IBA.

A programação conta com reuniões restritas para presidentes, membros e convidados, bem como debates separados pelas seções AFIR-ERM (Riscos Financeiros e ERM), ASTIN (Seguro Não Vida), IAAHS (Seguro Saúde), IAALS (Seguro de Vida e Anuidades), Seção IACA (Atuários Consultores) e PBSS (Pensões, Benefícios aos Empregados e Previdência Social). Clique aqui para obter os detalhes

“Este é um dos maiores eventos de atuária do mundo, tendo o mercado brasileiro uma relevância cada vez maior a nível de participação e envolvimento nas diversas áreas deste importante segmento da economia global”, concluiu Germany.

JoCo São Paulo 2025

Datas: de 18 a 22 de maio de 2025

Local: Hotel Grand Hyatt

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 13.301, São Paulo

Programação: https://events.actuaries.org/event/JoCo2025/sessions

Sobre o IBA – O Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, com sede no Rio de Janeiro. Fundado em 1944, congrega os profissionais de Ciências Atuariais no Brasil e tem como objetivo principal incentivar a pesquisa e o desenvolvimento da ciência e da tecnologia na área de Atuária.

Atua como órgão representativo dos atuários brasileiros perante entidades governamentais e regulatórias, como a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e a Secretaria de Previdência Complementar (SPC) e representa o Brasil na International Actuarial Association (IAA).

Incentiva a pesquisa, o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da ciência atuarial por meio de comissões técnicas. Desde 2005, é responsável pela aplicação de exames de qualificação para novos atuários, um requisito da IAA para a obtenção do título de membro (MIBA).

Sobre o IAA – A International Actuarial Association (IAA), ou Associação Atuarial Internacional em português, é uma organização profissional global que congrega associações de atuários de diversos países. Fundada em 1895 e estabelecida com o nome atual em 1968, com sede em Ottawa, no Canadá.

É essencial para o desenvolvimento e o reconhecimento da profissão atuarial em escala global. Ao promover altos padrões éticos e de prática, facilita a troca de conhecimento e representa a profissão internacionalmente, garantindo que os atuários possam contribuir significativamente para a sociedade na gestão de riscos e na tomada de decisões financeiras, em diversos setores.

Foto: Giancarlo Giacomini Germany, presidente do IBA.