MDS Brasil e Francal juntas na proteção dos principais eventos do Brasil

Parceria estratégica garante Seguro de Responsabilidade Civil Eventos, proporcionando proteção e segurança durante todas as etapas dos eventos promovidos pela maior organizadora brasileira – A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país nos segmentos de seguros, resseguros, consultoria de riscos e gestão de benefícios, firmou parceria com a Francal, maior promotora de eventos 100% brasileira. Até o final de 2025, a MDS Brasil assume o papel de Corretora de Seguros Oficial dos eventos realizados pela Francal, que desempenha um papel estratégico no fomento à inovação e ao crescimento em 15 setores da economia.

“Acreditamos no poder dos encontros para transformar realidades e impulsionar negócios. Ser a Corretora de Seguros Oficial da Francal é mais do que uma conquista comercial, é uma oportunidade de contribuir ativamente para a realização segura de grandes eventos que movimentam o país”, destaca Caio Carvalho, Vice-Presidente de P&C e Resseguros da MDS Brasil

Entre os eventos que já contaram com o suporte da MDS Brasil através da parceria estão a Bio Brazil Fair e a Naturaltech. Ao longo do ano, a parceria seguirá com a Escolar Office Brasil, The Brazil Conference, PL Connection, Fórum Anual de Médias Empresas, Construmetal, BHB Festival, Seafood Show Latin America e Veg Fest.

Como parte dessa colaboração estratégica, a MDS Brasil será responsável pela contratação do Seguro de Responsabilidade Civil para Eventos da Francal, cuja seguradora responsável será a Essor Seguros. A modalidade oferece cobertura abrangente em todas as fases — da montagem à desmontagem —, assegurando proteção completa diante de possíveis imprevistos.

A parceria também integra o pilar estratégico #MDSGO da MDS Brasil, que visa promover ações em prol da sociedade em diversas áreas, incluindo esportes, cultura e meio ambiente. A corretora de seguros reafirma seu compromisso em apoiar iniciativas que geram impacto positivo e contribuem para o desenvolvimento sustentável.

Sobre a MDS Brasil:

Parte do The Ardonagh Group, a MDS é um grupo multinacional de corretagem de seguro e resseguro, consultoria de riscos e gestão de benefícios. É líder no segmento de Saúde e Benefícios e referência na gestão de risco e consultoria para o mercado brasileiro. Também lidera em seu segmento em Portugal, e está presente em Angola, Moçambique, Espanha, Chile, Chipre, México e EUA. Mundialmente, a corporação opera por meio da Brokerslink – empresa fundada pelo grupo e que gere uma rede de brokers presente em cerca de 135 países, totalizando cerca de 25.000 profissionais de seguros. Em resseguro, a organização atua no Brasil, em Portugal, na África e no Chile com a marca MDS RE. A RCG – Risk Consulting Group é a organização referência em análise de riscos, controle de perdas, plano de continuidade de negócios e Enterprise Risk Management. Com a HighDome, uma Protected Cell Company (PCC), o grupo oferece soluções alternativas de transferência de riscos ao mercado tradicional de seguros.