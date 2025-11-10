Machado Meyer reforça atuação no setor de seguros e inovação com participação no CQCS Insurtech & Inovação 2025

O Machado Meyer Advogados consolida sua presença no setor segurador ao participar ativamente do CQCS Insurtech & Inovação 2025, que ocorre em 11 e 12 de novembro, no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo. Reconhecido como o maior encontro de inovação em seguros da América Latina, o evento reunirá líderes do mercado, autoridades e especialistas em regulação, tecnologia e transformação digital.

Os sócios Cássio Gama Amaral, especialista em seguros, resseguros, previdência privada e saúde suplementar, e Thomaz Kastrup, referência nas áreas de seguros, M&A e private equity, representarão o escritório como palestrantes em painéis voltados à inovação regulatória, open insurance e desafios jurídicos da digitalização do setor.

A banca também atua como apoiadora institucional do evento, reforçando seu papel estratégico nas discussões que conectam o universo jurídico às tendências tecnológicas e regulatórias do mercado segurador.

Com essa participação, o Machado Meyer reafirma seu compromisso com a inovação, o desenvolvimento sustentável do mercado de seguros e a integração entre regulação, tecnologia e negócios, apoiando o avanço das insurtechs e a modernização do ambiente jurídico do setor.

