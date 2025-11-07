Lideranças do Grupo Bradesco Seguros participam de painéis no CQCS Insurtech & Inovação 2025

Entre os temas que serão abordados estão transformação digital, inteligência artificial e o fortalecimento da relação com clientes e corretores – O Grupo Bradesco Seguros marcará presença no CQCS Insurtech & Inovação 2025, um dos mais importantes eventos de inovação e tecnologia voltados ao mercado de seguros, que acontece nos dias 11 e 12 de novembro, em São Paulo.

Além do estande para receber os visitantes e fortalecer o relacionamento, executivos da companhia participarão de diversos painéis, compartilhando experiências e perspectivas sobre as transformações digitais, o futuro do setor e o papel da inovação na ampliação da proteção e da experiência do cliente.

A programação inclui temas como hiperpersonalização, inteligência artificial (IA) e o futuro do seguro, além de debates sobre o papel estratégico do corretor na era digital. Também estarão em pauta as conexões entre marketing e tecnologia para ampliar a penetração de seguros no Brasil, assim como o papel dos recursos humanos diante das transformações impulsionadas pela IA.

Confira a agenda completa da participação do Grupo Bradesco Seguros:

11 de novembro, terça-feira

9h | Abertura, com Ney Dias, Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, na plenária principal

13h30 | Hiper Personalização: Cliente no centro de tudo, com Raquel Costa, Superintendente Sênior da Bradesco Auto/RE, na sala 03

13h30 | Qual o Impacto da IA no Seguro e uma Visão de Futuro, com Carlos Marinelli, Diretor-presidente da Bradesco Saúde, na sala 01

14h20 | Empoderando os Indivíduos em Tempos de IA, com Valdirene Soares Secato, Diretora de Recursos Humanos, Universeg, Sustentabilidade e Ouvidoria do Grupo Bradesco Seguros, na sala 04

15h10 | Qual o Impacto da IA no Seguro e uma Visão de Futuro, com Ney Dias, Diretor-presidente da Bradesco Auto/RE, na sala 01

16h50 | Marketing e Tecnologia ampliando a penetração de seguros no Brasil, com Alexandre Nogueira, Diretor de Marketing e Central de Atendimento do Grupo Bradesco Seguros, na sala 05

16h50 | Corretor + digital, com Alexandre Faller, Superintendente Sênior de Tecnologia da Informação do Grupo Bradesco Seguros, na sala 02

12 de novembro, quarta-feira

14h20 | Qual o Impacto da IA no Seguro e uma Visão de Futuro, com Bernardo Castello, Diretor-Presidente da Bradesco Vida e Previdência, na sala 01

15h10 | Corretor do Futuro, com Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, na sala 04

16h50 | Qual o Impacto da IA no Seguro e uma Visão de Futuro, com José Pires, Diretor-presidente da Bradesco Capitalização, na sala 01

16h50 | Experiência do Cliente: Ferramentas que Transformam o Atendimento e Fidelizam Clientes, com Gloria Kojima, Superintendente Sênior de Tecnologia da Informação do Grupo Bradesco Seguros, na sala 02

17h20 | Como a Tecnologia Potencializa o Papel Estratégico do Corretor e Reforça o Relacionamento com o Cliente, com Fernando Campilho, Superintendente Sênior de Tecnologia da Informação do Grupo Bradesco Seguros, na sala 02

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.