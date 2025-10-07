Kaine Cristine representa a Sancor Seguros em encontro que valoriza a liderança feminina

Na próxima quarta-feira, 8, a Sancor Seguros participa do evento “Mulheres na Liderança – Edição Curitiba”, promovido pela Sou Segura, em parceria com a Ludkevitch Tourinho Gomes Sociedade de Advogados e o SINDSEG PR/MS, com apoio do Sincor-PR. O encontro reunirá profissionais e executivas do setor de seguros que vêm transformando, com propósito e inspiração, os espaços de decisão.

Entre as convidadas está Kaine Cristine, diretora executiva da Sancor, que abordará o papel das mulheres na construção de um mercado diverso e humano. A executiva compartilhará suas experiências de liderança e as iniciativas da companhia voltadas à equidade de gênero e valorização profissional.

Também participam do debate Liliana Caldeira (presidente da Sou Segura), Patrícia Cristina Moreira (controller jurídica da Ludkevitch e conselheira da Sou Segura), Alyne Lemes (gerente da Sicredi) e Fabiana Meira Maia (diretora jurídica da JNS Seguradora). O painel será um espaço de troca de histórias e trajetórias que fortalecem a representatividade feminina no mercado segurador.

O evento acontece a partir das 8h, com coffee break e networking, na Av. Cândido de Abreu, 776 – Centro Cívico, Cobertura, em Curitiba (PR). A inscrição é gratuita, mas as vagas são limitadas.

As interessadas podem se inscrever pelo link: rumoaoequal.sousegura.org.br/mulheres-na-lideranca