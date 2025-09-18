InsureMO Create & Connect apresenta tendências globais para inovação em seguros

Encontro contou com representantes de seguradoras, insurtechs e grandes players da distribuição em seguros – Nesta quarta-feira, dia 17 de setembro, aconteceu o InsureMO Create & Connect, evento que debateu tendências globais para a inovação em seguros. O encontro foi realizado no Amcham Business Center, em São Paulo, e reuniu C-Levels e alguns dos principais nomes do setor. O primeiro a subir no palco foi Rafael Rodrigues, General Manager Latam do InsureMO, para falar sobre tendências globais para a inovação em seguros. Depois foi a vez de Vanesa Bustamante, CIO da HDI Seguros, debater com ele a jornada de simplificação e modernização que gera valor ao negócio.

Por volta das 11h, foi realizado o painel “Inteligência Artificial e o futuro da operação em seguros”, com participação de Aldo Pires, CEO, .add; Ricardo Stamano, diretor de Tecnologia da Confitec; Rafael Pianucci, sócio-diretor da Única; e moderação de Weliton Costa, diretor de Novos Negócios do InsureMO.

Antes de encerrar os trabalhos pela manhã, Katia Galvane, Head of Health and Insurance da NTT DATA Brazil ministrou a apresentação “Seguros 4.0: como a IA está redefinindo o core do setor – do risco à inteligência: a jornada digital do seguro no mundo dos dados.

Após a pausa para o almoço, o encontro seguiu com apresentação do case “Como a Zurich está reinventando a distribuição digital: aprendizados, erros e acertos”, por Ricardo Vianna, diretor de Parcerias da Zurich Seguros. Logo depois, Adriano Cândido, VP de Negócios da Softtek; e Fabio Sarrico, Senior Insurance Analyst da Celent, falaram sobre a geração de experiência de valor para os clientes através da tecnologia.

O primeiro painel da tarde teve como tema “Construindo um futuro 100% digital em seguros” e reuniu Umberto Reis, sócio e diretor de Arquitetura e Delivery da Noorden; Arthur Utiyama, diretor de Consultoria da ITG; e Ismael Guilherme, Solutions Consultant Latam Markets da NTT Data; com moderação de Gustavo Figueiredo, diretor de Tecnologia do InsureMO.

Durante o evento houve espaço também para pitches de dois novos players do setor. Moisés Santana, CEO & Cofounder falou sobre a Nimbloo; enquanto Demilson Durante, cofundador, apresentou a Tilid Consultoria.

Antes de encerrar o dia, foi realizado um coquetel de confraternização e networking. Vale lembrar que a 1ª edição do InsureMO Create & Connect cotou com o apoio da AWS, NTT Data, Softek, .add, Confitec, ITG, Noorden Insurtech, Única, Nimbloo e Tilid Consultoria.

Sobre InsureMO:

O InsureMO (Insurance Middle Office) é uma plataforma global de infraestrutura tecnológica para seguradoras, insurtechs, corretoras, startups, bem como canais tradicionais e relacionados. Por meio de seu portfólio de mais de dez mil APIs, permite a oferta de produtos de seguros em qualquer canal. Atualmente, a empresa possui negócios em mais de 50 países em todo o mundo, atendendo quase 500 clientes, entre seguradoras, corretoras, fintechs, insurtechs e outros players deste ecossistema.