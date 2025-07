Instituto Sprinkler Brasil é apoiador da Expo Incêndio 2025

Primeiro evento dedicado ao combate e prevenção de incêndios contará com feira de negócios, palestras e seminários – O Instituto Sprinkler Brasil, organização sem fins lucrativos dedicada à divulgação de informações sobre o combate a incêndios com uso de sprinklers, é apoiador da Expo Incêndio 2025, primeiro evento dedicado exclusivamente à proteção passiva contra incêndios.

O evento pretende reunir os principais fornecedores, especialistas e autoridades do setor, além de contar com feira de negócios e fóruns especializados, como o 7º Seminário Internacional de Proteção Passiva e o 5º Congresso Brasileiro de Sprinklers, que contará com 23 palestras, conduzidos por especialistas nacionais e internacionais, com foco em sistemas de chuveiros automáticos. “Esse congresso será essencial para apresentar a importância dos sprinklers para o combate e prevenção de incêndios em edificações. A união de especialistas possibilitará a troca de experiências e conhecimentos, promovendo a inovação e o desenvolvimento tecnológico para um setor essencial para o país”, afirma Marcelo Lima, consultor do ISB.

O objetivo da iniciativa é gerar negócios, troca de conhecimento entre os participantes, além de promover a inovação no setor e trazendo as principais tendências em combate e prevenção de incêndios. “A Expo Incêndio é uma grande oportunidade para conectar especialistas do setor. Temos a missão de fortalecer a segurança e a prevenção de incêndios no país, buscando a valorização e conscientização das pessoas sobre a importância do nosso mercado”, ressalta o consultor do ISB.

Serviço:

Expo Incêndio 2025

Dia 27 a 29 de agosto de 2025 – 13h às 21h

Transamérica Expo Center

Link para inscrição:

https://www.sympla.com.br/evento/expo-incendio-2025/3011458?referrer=expoincendio.com

Sobre o ISB (Instituto Sprinkler Brasil)

O Instituto Sprinkler Brasil (ISB) é uma organização sem fins lucrativos que tem como missão difundir o uso de sprinklers – também conhecidos como chuveiros automáticos – nos sistemas de prevenção e combate a incêndios em instalações industriais e comerciais no País. Fundado em 2011, o ISB defende o uso desta tecnologia como a medida mais eficaz de evitar perdas humanas e materiais.