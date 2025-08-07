Impactos da Lei 15.040/24 e eventos climáticos serão debatidos no Seminário da ABGR

Em sua 16ª edição, evento terá como tema central “O gerenciamento de riscos nas organizações e o marco legal do mercado de seguros” – Nos dias 12 e 13 de agosto, a Associação Brasileira de Gerência de Riscos (ABGR) realizará a 16ª edição do Seminário de Gestão de Riscos e Seguros no WTC Events Center, em São Paulo. Serão dois dias intensos de aprendizado, conexões e oportunidades de negócios, com uma programação repleta de conteúdo técnico e troca de experiências, com o apoio da Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg).

O evento reunirá os principais players e tomadores de decisão do setor com expertise em gerenciamento de riscos, seguros e proteção patrimonial. São esperados cerca de 4 mil congressistas para o seminário. A programação oficial conta com 24 painéis temáticos, que abordam as principais tendências e desafios do setor – riscos de créditos, cenário do seguro D&O, gestão de ESG, visão global de seguros e resseguros, governança e proteção de dados, entre outros.

“A Expo ABGR já é um dos principais eventos na área de gestão de riscos e seguros a nível global. A expectativa é que possamos repetir o sucesso dos últimos anos, reunindo novamente os principais players deste mercado”, afirmou o presidente da ABGR, Luiz Otavio Artilheiro. Segundo ele, este será um dos grandes seminários já realizados pela entidade.

No rol de palestrantes, estão confirmadas as presenças de algumas das importantes autoridades do setor. Entre os destaques, o titular da Superintendência de Seguros Privados (Susep), Alessandro Octaviani, advogada e pós-doutoranda em Inteligência Artificial e Seguros na Universidad Pontícia Comillas (Espanha), Angélica Carlini, mestre em Direito e árbitro em Seguros e Resseguro, Walter Polido, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg), Dyogo Oliveira, e Rafaela Maria Barreda, presidente da Fenaber e Lloyd’s Brasil.

Agenda

XVI Seminário de Gestão de Riscos e Seguros – Expo ABGR

Data e hora: 12 e 13/8, a partir das 8h

Local: WTC Events Center

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 12551, Brooklin Novo, São Paulo

Inscrições e mais informações: https://eventos.congresse.me/xvisgrs_expoabgr2025

Foto: Luiz Otavio Artilheiro,presidente da ABGR