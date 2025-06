2º Workshop Conhecer para Proteger destaca histórias de sucesso e fortalece parcerias no mercado

O Clube de Seguros de Pessoas de Minas Gerais (CSP-MG) realizou, no dia 12 de junho, no auditório do SindSeg MG/GO/MT/DF, em Belo Horizonte, a segunda edição da série de Workshops Conhecer para Proteger.

O evento reuniu representantes de empresas beneméritas e corretores de seguros em um bate-papo dinâmico sobre produtos, soluções e, principalmente, sobre as vantagens das parcerias para o desenvolvimento dos negócios.

O presidente do CSP-MG, João Paulo Moreira de Mello, ressaltou que o objetivo da série de workshops é fortalecer o elo entre as beneméritas e os corretores, proporcionando um espaço para troca de experiências, conhecimento e geração de oportunidades.

“A proposta do Conhecer para Proteger é justamente essa: fomentar relacionamentos, gerar negócios e mostrar como as parcerias sólidas impactam diretamente no sucesso das operações dos corretores. Nosso papel é aproximar, conectar e fortalecer o mercado de seguros”, pontuou.

O evento teve mediação do diretor do CSP-MG, Maurício Tadeu Barros Morais, que conduziu os debates após cada apresentação. As duplas formadas por executivos das beneméritas e corretores convidados compartilharam experiências, histórias inspiradoras e mostraram como a atuação conjunta faz a diferença na entrega de valor aos clientes.

Abrindo o workshop, o superintendente sênior de Negócios da Bradesco Vida e Previdência, Ricardo Campos, que veio especialmente da matriz da companhia, em São Paulo, para prestigiar o evento, manifestou satisfação em participar do encontro.

“Tenho muito orgulho da minha trajetória. Comecei como corretor de seguros e hoje estou como executivo em uma grande companhia. Fiz o caminho inverso e, para mim, proteger pessoas é o que me deixa mais feliz e realizado. Estar aqui, em um evento de corretor para corretor, é motivo de muita satisfação”, afirmou.

Na sequência, Campos convidou a corretora Vanessa Pessoa, da LVL Administradora e Corretora de Seguros, para relatar sua trajetória.

“A minha história se confunde com a da Bradesco Seguros. Foi onde iniciei minha carreira em 1997, especialmente na área de saúde, que se tornou minha paixão. A Bradesco foi a minha grande escola e hoje vivemos, sem dúvida, o melhor momento dessa parceria. Nunca tivemos tanta atenção e entrega da seguradora aos corretores como agora. Isso se reflete em apoio total, presença constante e ferramentas que fidelizam os clientes. Trabalhar com vida, saúde, dental e previdência fortalece não só a carteira, mas gera recorrência e segurança no negócio”, relatou a corretora.

Vanessa também falou sobre os diferenciais do produto Previdência Privada Corporate, que, segundo ela, “oferece um processo de adesão simples, digital, com total apoio ao corretor e excelente aceitação no mercado”.

Na sequência, o coordenador de Grandes Contas da Simetria Brasil, Alexandre Franco, dividiu o palco com o corretor Vander Rafael Nunes, da Prestar Saúde, que emocionou o público ao contar sua história de superação.

“Comecei como office boy em uma corretora de planos de saúde, depois fui assistente administrativo, financeiro, até entrar no comercial em 2017, graças a uma oportunidade da Simetria. Eu não era vendedor, mas recebi todo o suporte e mentoria. Ganhei campanhas, conquistei viagens, prêmios e até carros. Isso mudou minha vida. E pode mudar a vida de qualquer pessoa. O mercado de seguros é transformador, principalmente na área de saúde, que se tornou um bem de consumo, especialmente após a pandemia”, contou.

Vander também destacou que, após anos de aprendizado, abriu sua própria corretora em 2023 e mantém uma parceria sólida com a Simetria.

“A corretagem me proporcionou crescimento pessoal e profissional. É um mercado cheio de oportunidades para quem se dedica”, completou.

A fundadora e CEO da PEPER (Proteção Escolar Permanente), Elaine Patente, convidou o corretor Luciano Leonardo, da Fábrica Forte, que participou online, para falar sobre os resultados que conquistou atuando no nicho de seguro educacional.

“O PEPER está no nosso portfólio há 14 anos e transformou o nosso negócio. Trabalhar com seguro escolar é atuar em um mercado gigante, com mais de 40 mil escolas particulares no Brasil. É uma receita que precisa ser protegida. A comissão é recorrente, a sinistralidade é sustentável e, além disso, há um diferencial importante: quem fecha o seguro escolar contrata também vida, saúde, odontológico e patrimonial. Isso fortalece demais nossa carteira“, frisou. O corretor também comentou o impacto social do produto. “Já tivemos casos em que um aluno sofreu um acidente e, em minutos, o sinistro foi autorizado. Foram R$ 18 mil pagos integralmente, garantindo tranquilidade para pais e escola, sem impacto no caixa da instituição. Protegemos quem educa o futuro do país e geramos valor para toda a comunidade escolar”, concluiu.

Encerrando o evento, a diretora comercial da administradora de benefícios Affiance, Fabiana Cardoso, apresentou-se ao lado do corretor Thiago Miranda, da Salud Corretora, que emocionou a plateia com sua trajetória no setor.

“Comecei panfletando aos 15 anos e fui office boy em uma corretora de benefícios. Passei por diversos setores, sempre buscando aprender e crescer. Fui campeão de vendas várias vezes, conquistei viagens, prêmios e experiências incríveis, como voo de helicóptero, salto de paraquedas e premiações em dinheiro. Mas entendi que era hora de sair da zona de conforto e abrir minha própria corretora. E a Affiance foi fundamental nessa virada”, disse.

Thiago reforçou que o sucesso é resultado de obsessão, disciplina e vontade de fazer diferente. “O mercado de seguros é para quem tem coragem de empreender, de buscar sempre a sua melhor versão. As parcerias certas, como a que construí com a Affiance, são fundamentais para quem quer crescer e transformar sua trajetória”, enfatizou.

Ao final, o presidente do CSP-MG avaliou positivamente a segunda edição do workshop. “Esse evento mostra, na prática, que as melhores oportunidades surgem quando fortalecemos o relacionamento, investimos em conhecimento e acreditamos na força do nosso mercado. É muito gratificante ouvir relatos tão inspiradores, que comprovam que as parcerias com as beneméritas transformam vidas e negócios”, finalizou.

Foto: Dirigentes do CSP-MG, representantes das beneméritas Bradesco Seguros, Simetria Brasil, PEPER e Affiance com os corretores parceiros que contaram seus cases de sucesso