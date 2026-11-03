II Conferência Nacional debate presente e futuro dos seguros inclusivos no Brasil e no mundo

Promovido pela ANM, encontro será realizado em 26 de novembro, no Rio de Janeiro, e reunirá especialistas brasileiros e internacionais em três painéis – Depois de colocar em perspectiva uma década de avanços na inclusão securitária, a Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM) prepara um novo espaço para discutir os próximos passos desse mercado. No dia 26 de novembro, no Rio de Janeiro, a entidade realizará a II Conferência Nacional de Microsseguros e Seguros Inclusivos.

A nova edição parte de uma realidade diferente daquela encontrada pela ANM no início de sua trajetória. Os seguros inclusivos ganharam espaço no mercado e a discussão avançou para novos produtos, tecnologias, canais de distribuição e modelos capazes de ampliar o acesso à proteção.

Com a proposta “Um evento sobre o presente e o futuro dos seguros inclusivos, no Brasil e no mundo”, a Conferência reunirá profissionais de diferentes áreas para discutir onde a inclusão securitária já chegou e quais caminhos podem ampliar seu alcance nos próximos anos. “Chegamos a um momento em que a discussão não é mais apenas sobre a importância de ampliar o acesso ao seguro. Precisamos olhar para o que já está sendo feito, aprender com experiências brasileiras e internacionais e discutir como avançar. A Conferência nasce justamente para promover essa troca e ajudar a construir os próximos passos da inclusão securitária”, afirma Edson Calheiros, presidente da ANM.

Brasil, mundo e futuro

A programação será organizada em torno de três grandes eixos. O primeiro painel, “Seguros inclusivos: a realidade brasileira”, apresentará um panorama do estágio atual no País, abordando produtos, regulação, avanços e os desafios ainda enfrentados por seguradoras, corretores e demais participantes do mercado.

Na sequência, “O cenário global dos seguros inclusivos” levará a discussão para outros países, trazendo experiências, modelos e referências internacionais que podem contribuir para o desenvolvimento da inclusão securitária brasileira.

O terceiro painel, “O futuro dos seguros inclusivos: para onde vamos”, olhará para os próximos anos, com foco em tendências, tecnologias e oportunidades capazes de ampliar e consolidar o acesso ao seguro.

Cada painel terá um mediador e três participantes, favorecendo o debate e a apresentação de diferentes perspectivas sobre o tema. Entre os nomes já confirmados estão Edson Calheiros, presidente da ANM (Brasil); César Gonçales, advogado (Espanha); Maria José Argüello, advogada (Argentina); Alfonso Linares, consultor da Correduideia (Espanha); Leonardo Lourenço, vice-presidente do Grupo MAG (Brasil); Silvia Marques, diretora de Produção e Marketing da Agroseguro (Portugal); Rogério Araújo, presidente Instituto Minha Vida Protegida (Brasil); e André Peres, diretor de Ensino e Desenvolvimento da Livo Interagir (Brasil), reunindo experiências brasileiras e internacionais. A composição completa dos painéis será anunciada posteriormente.

Inclusão como estratégia de mercado

A Conferência será direcionada a profissionais de todo o mercado de seguros, incluindo seguradoras, corretores de seguros, assessorias, reguladores, associações e demais organizações e profissionais envolvidos com o desenvolvimento da inclusão securitária.

Para a ANM, ampliar esse debate é também reconhecer que seguros inclusivos deixaram de representar uma discussão restrita a determinado nicho. A agenda passa pela capacidade de compreender públicos que ainda encontram barreiras de acesso à proteção e desenvolver produtos, canais, tecnologias e experiências adequados às diferentes realidades. “A inclusão securitária envolve todo o mercado. Quanto mais agentes participarem dessa construção, maiores serão as possibilidades de desenvolver soluções que façam sentido para diferentes públicos e levem proteção a mais pessoas. Queremos reunir diferentes visões justamente para provocar esse debate”, destaca Calheiros.

Realizada no ano em que a ANM chega aos 10 anos de atuação, a II Conferência também representa a continuidade de uma agenda que acompanha a entidade desde sua criação: ampliar a cultura do seguro e contribuir para que a proteção alcance uma parcela cada vez maior da sociedade.

Serviço

II Conferência Nacional de Microsseguros e Seguros Inclusivos

Data: 26 de novembro de 2026

Local: Rio de Janeiro

Realização: Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM)

Mais informações: https://conferencia.anmicrosseguros.org.br/

Sobre a ANM

Fundada em 2016, a Associação Nacional das Microsseguradoras (ANM) atua pela ampliação do acesso à proteção securitária no Brasil. A entidade promove debates e iniciativas relacionados aos microsseguros e aos seguros inclusivos, contribuindo para o desenvolvimento de soluções que ampliem a inclusão e fortaleçam a cultura do seguro no País.