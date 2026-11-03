Bradesco Vida e Previdência reúne corretores em São Paulo e debate tendências do mercado de previdência e seguro de pessoas

Em nova etapa do roadshow 2026, companhia apresentou dados e insights de melhorias e reforçou a proximidade com o canal de distribuição – A Bradesco Vida e Previdência realizou, na terça-feira, 27 de outubro, mais uma agenda do roadshow 2026 em São Paulo (SP), principal centro econômico do país. A iniciativa busca aproximar a companhia das regiões, promover troca de experiências e discutir tendências que impactam o setor de seguros, previdência e proteção financeira, com o objetivo de identificar oportunidades e oferecer soluções mais aderentes às necessidades locais.

“Há três anos, entendemos que precisávamos investir na operação de mercado e, para isso, precisávamos criar uma diretoria específica — e foi o que fizemos. Desde então, temos uma diretoria que cuida de todos os corretores, parceiros e verticais”, declarou Fabio Magalhães, Diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência.

Durante o encontro, que reuniu corretores e executivos da companhia, foram discutidos o mercado de previdência e o de seguro de pessoas, com a apresentação de dados e insights de melhorias para apoiar a atuação do canal. Em São Paulo, a companhia é líder no setor de Vida, com R$ 4,291 bilhões em prêmios e 21,2% de participação de mercado entre janeiro e julho de 2026.

“Peço a todos os corretores presentes que sejam cada vez mais o elo entre nossos segurados e a Bradesco Vida e Previdência. Confiança se cria com troca mútua de ideias e sugestões, assim, podemos melhorar o nosso dia a dia sem deixar de focar em nossos negócios”, declarou Anderson Mundim, Superintendente Sênior de Negócios da companhia.

“Eu tenho a honra de ter começado a carreira como corretor, então posso falar que é uma conversa de corretor para corretor”, disse Ricardo Campos, Superintendente Sênior de Negócios.

Marcelo Rosseti, Superintendente Sênior de Negócios, também destacou a importância do corretor e defendeu que é ele quem entende a vivência e necessidade de cada cliente. “É nosso papel, então, apoiá-lo com informação, agilidade e soluções adequadas, para que ele possa atender cada perfil da melhor forma. Eventos como este fortalecem a parceria e nos ajudam a evoluir juntos”, disse.

O evento também contou com a presença de Bernardo Castello, Diretor-Presidente da Bradesco Vida e Previdência, Estevão Scripilliti, Diretor na Bradesco Vida e Previdência, Alessandro Malavazi e Rafael Barroso, Superintendentes Sêniores, e Alex Queiroz, Superintendente Sênior de Negócios.

Ao final, houve um espaço para perguntas e respostas, conduzido por Bernardo Castello, no qual os executivos sanaram as dúvidas dos corretores e discutiram as tendências e os movimentos do mercado de previdência e seguro de pessoas.