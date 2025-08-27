Grupo MAG marca presença no Lean Summit 2025

Companhia foi representada por Marco Giorgetti, Diretor Executivo de Operações, e Rafael Rosas, Superintendente de Produtos Digitais, que atuaram como palestrantes – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência, com 190 anos de atuação ininterrupta no país, esteve no Lean Summit 2025, o maior evento sobre gestão e transformação Lean do mundo. O encontro aconteceu nos dias 26 e 27 de agosto no Distrito Anhembi, em São Paulo, e reuniu líderes e especialistas para discutir as melhores práticas de gestão.

Durante o evento, o Grupo MAG foi representado por Marco Giorgetti, Diretor Executivo de Operações, e Rafael Rosas, Superintendente de Produtos Digitais, que palestraram no painel “Pense Lean, seja ágil e use tecnologia” junto ao Head de Lean Digital & Financial Services do Lean Institute Brasil, Erasto Meneses, e Karolina Torres, Head de Assuntos Regulatórios, Qualidade e Lean da Roche Diagnóstica Brasil.

Entre os tópicos abordados na apresentação, destacaram-se as abordagens sobre como o pensamento enxuto orienta a transformação digital com foco em valor; relação entre agilidade, aprendizado rápido e melhoria contínua; uso estratégico da tecnologia para eliminar desperdícios e acelerar fluxos; e integração entre práticas Lean, metódos ágeis e soluções digitais.

Durante a apresentação, o Superintendente de Produtos Digitais do Grupo MAG, Rafael Rosas, falou sobre os benefícios da implementação do Gerenciamento Diário (GD) com equipes remotas. “A implementação do GD passou a trazer uma visão mais preventiva dos problemas, com empoderamento dos times para agir de forma tempestiva, possibilitando gerar mais fluidez na prestação de serviços da MAG e visibilidade interna sobre a saúde da operação”, disse o executivo.

Parceria de resultados

O Grupo MAG e o Lean Institute Brasil mantêm parceria desde 2023, com o objetivo de promover a melhoria contínua em seus processos, garantindo mais eficiência, qualidade e agilidade no atendimento aos clientes da seguradora e parceiros de distribuição. Entre 2023 e 2024, sob orientação de profissionais do Instituto, mais de 100 colaboradores foram formados, envolvendo diversas áreas da companhia, com ênfase nas áreas de TI e Operações.

Entre os principais resultados percebidos, destacam-se as soluções digitais e os serviços de integração via API da seguradora de vida, que se tornaram um grande diferencial competitivo da seguradora junto aos parceiros de distribuição, com ênfase na alta disponibilidade dos serviços e qualidade do nosso atendimento. Com isso, o tempo de emissão de uma apólice, que era de duas horas, passou a ser online, a empresa também passou a garantir o pagamento de 100% da comissão no prazo, além de reduzir o esforço do cliente no envio de documentos no aviso de sinistro e evoluir o processo de cobrança digital, assegurando 100% na gestão e eficiência dos pagamentos por PIX e cartão de crédito.

“Se não fosse o Lean, não teríamos atingido os resultados. A metodologia nos permite identificar e eliminar desperdícios, otimizando recursos e agregando valor em todas as etapas de nossa operação. Além disso, essa iniciativa reflete nosso compromisso com a inovação e a excelência operacional”, concluiu o Diretor Executivo de Operações do Grupo MAG, Marco Giorgetti.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.