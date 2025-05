Grupo MAG inaugura uma nova sede em São Paulo

Companhia lança sua segunda matriz, na capital paulista, em celebração aos seus 190 anos – O Grupo MAG, especializado em vida e previdência, com 190 anos de atuação ininterrupta no país, abre mais um capítulo em sua história com a inauguração de uma segunda matriz, desta vez em São Paulo. O espaço conta com mais de 4 mil metros quadrados, dois andares com terraços e tem capacidade para acomodar 350 pessoas, a fim de atender todas as verticais do Grupo na cidade. Assinado pela arquiteta Juliana Pippi, o projeto mescla a tradição e o DNA inovador da companhia, que vem atuando de forma bem-sucedida no mercado brasileiro de seguros há quase dois séculos.

Pensando no bem-estar de seus colaboradores, parceiros e convidados, a matriz paulista oferecerá um ambiente moderno, acolhedor e inclusivo, para o desenvolvimento de todos que fazem parte do grupo segurador. Desta forma, em um movimento alinhado aos valores da companhia, o Grupo MAG firmou parceria com grandes nomes do mercado gastronômico nacional, como a Tal Chá, referência em chás gourmet e a Café Unique, que traz o sabor e a tradição centenária do café mineiro para as máquinas da sede paulista e o Le Cordon Bleu Brasil, reconhecido mundialmente por sua excelência e alta qualidade.

“São 190 anos de atuação no mercado brasileiro e queremos ir ainda mais longe. A matriz paulistana foi desenhada para reforçar nossa presença no maior centro de negócios do país e aproximar nossos parceiros e colaboradores ainda mais de quem somos. Desejamos inspirá-los a crescer a partir de um olhar mais assertivo para o futuro, mas sem perder o foco no desenvolvimento da sociedade”, comenta o CEO Helder Molina.

A Matriz São Paulo faz parte do conjunto de ações de celebração aos 190 anos do Grupo MAG, dentre elas, a campanha “Juntos Rumo ao Futuro”, divulgada nas redes sociais da empresa. No primeiro trimestre do ano, a companhia lançou seu filme institucional com o mote “Vestindo o Rio de Azul”. A cor da empresa iluminou pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro, como o Cristo Redentor, o estádio do Maracanã e a Rio Star, a icônica roda gigante da Zona Portuária. No mesmo período, também foi anunciado o patrocínio das atletas Rafaela Silva – medalhista olímpica e bicampeã mundial de judô – e Raíssa Machado – medalhista paralímpica e campeã parapanamericana de lançamento de dardo. Buscando reforçar a mensagem do poder transformador do esporte, as atletas também são embaixadoras da marca.

“Alcançamos um marco histórico e temos orgulho de sermos a terceira companhia mais longeva do país. Estamos prontos para um futuro ainda mais inovador e promissor, com muitas celebrações e conquistas, sempre com o propósito de continuar transformando a vida de milhares de brasileiros”, finaliza o CEO.

O lançamento da matriz São Paulo será marcado por uma série de eventos e encontros ao longo dos dias 12 a 20 de maio, com agendas exclusivas para colaboradores, parceiros, corretores e imprensa.

Sobre o Grupo MAG

Com 190 anos de operação ininterrupta no mercado brasileiro, o Grupo MAG atua nas frentes de seguros, investimentos, ativos imobiliários, finanças, fundos de pensão, gestão previdenciária e renda variável, além do Instituto de Longevidade MAG. A companhia tem como propósito oferecer soluções de proteção individual nos diversos momentos de vida de todos os brasileiros, buscando atender às necessidades de segurança financeira de nossos clientes e estar ao seu lado como uma referência de confiança e solidez, com produtos completos e flexíveis. É uma das três empresas mais longevas do Brasil e eleita a terceira melhor empresa para se trabalhar no Rio de Janeiro (Great Place to Work 2024). No Prêmio de Inovação do Valor Econômico de 2024, a companhia esteve presente entre as 150 empresas mais inovadoras do país.