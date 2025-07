Grupo Bradesco Seguros reforça proximidade com corretores em encontro em Belo Horizonte

Ação em Minas Gerais destaca a relevância estratégica dos parceiros para os resultados da companhia – O presidente do Grupo Bradesco Seguros, Ivan Gontijo, e os heads das empresas que compõem a holding estiveram reunidos nesta terça-feira (22) com corretores e assessorias em Belo Horizonte (MG), em mais uma iniciativa de aproximação com os parceiros de negócios que são fundamentais para a atuação da seguradora.

“Estar próximo dos nossos corretores, escutando suas percepções e entendendo as demandas do dia a dia, é parte essencial da nossa estratégia. Eles são protagonistas na jornada de proteção que oferecemos à sociedade e esse diálogo constante é o que nos permite evoluir de forma alinhada às necessidades reais dos nossos clientes”, afirma Gontijo.

Acompanhado por Ney Dias (Bradesco Auto/RE), Carlos Marinelli (Grupo Bradesco Saúde), Bernardo Castello (Bradesco Vida e Previdência), Rodrigo Bacellar (Atlântica Hospitais e Participações), Elsen Carvalho (Odontoprev) e Américo Gomes (Bradescor), o presidente do Grupo segurador reforçou as ações da Companhia direcionadas para a região, visando oferecer produtos e serviços que atendam às necessidades e particularidades dos corretores e clientes do estado.

