Grupo Bradesco Seguros realiza nova edição do evento Design Conf com foco em experiência do usuário

Conferência traz discussões sobre o papel do design na geração de valor para o negócio – Nos dias 17 e 18 de junho, o Grupo Bradesco Seguros realizará mais uma edição da Design Conf, evento anual promovido pelo Centro de Excelência em Design & UX do Grupo segurador. A conferência contará com a participação de especialistas do mercado e profissionais da companhia em uma programação voltada à inovação, à aplicação estratégica do design e ao futuro das jornadas digitais.

Com transmissão online e gratuita, o encontro conta com uma programação que inclui palestras, painéis e apresentações de cases, abordando temas como o impacto de design no negócio, a aplicação da inteligência artificial em UX Writing e a importância de abordagens como discovery e storytelling.

“A Design Conf tem como proposta trocar ideias e ampliar o debate sobre o papel do design como fator de transformação nos negócios, na cultura organizacional e, sobretudo, na construção de experiências mais humanas, intuitivas e eficientes”, comenta Giuliano Generali, Superintendente Sênior de Canais Digitais e Design & User Experience no Grupo Bradesco Seguros.

Para participar, basta acessar o link – não é necessária inscrição prévia. Confira abaixo a programação:

Dia 17/06

09h – Abertura | Giuliano Generalli e José Loureiro

09h15 – Palestra | Bruno Rodrigues, especialista de conteúdo na CNseg

Do Prompt à Experiência: IA como aliada na escrita para interfaces

10h30 Apresentação de Case

10h40 – Painel | Alexandre Spengler, Diretor de Produtos na Bitso, e Viviane Delvequio, Gerente de UX na Serasa Experian. Mediação com Sara Sanches

Design que Decide: Inserindo a experiência na priorização de projetos

11h55 – Fechamento

Dia 18

09h – Abertura | Felipe Gunha e Julia Sciamana

09h15 – Palestra | Rafael Burity, criador do podcast Bom Dia UX.

Design que Gera Valor: Como medir o ROI em projetos digitais

10h30 Apresentação de Case

10h40 – Palestra | Ivan Mizanzuk, jornalista investigativo e produtor de podcasts.

Discovery que Convence: Como o storytelling influencia estratégias

11h55 – Encerramento | Sara Sanches

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Giuliano Generali, Superintendente Sênior de Canais Digitais e Design & User Experience no Grupo Bradesco Seguros.