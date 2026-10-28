Grupo Bradesco Seguros promove palestra sobre carreira e habilidades comerciais em Curitiba

Evento presencial aborda competências para atuação na área comercial, como comunicação, atendimento consultivo e relacionamento com clientes – Pessoas interessadas em conhecer novas possibilidades de carreira e desenvolver habilidades para atuação comercial e em atendimento terão uma oportunidade de capacitação gratuita em Curitiba. No dia 29 de outubro, às 17h, o Grupo Bradesco Seguros realizará a palestra presencial “Carreira Comercial: as habilidades que o mercado procura e como construir uma trajetória de sucesso”, no Teatro Avenida, localizado na Avenida Luiz Xavier, 11

As oportunidades são destinadas a pessoas com 18 anos ou mais, que tenham ensino superior completo ou estejam cursando a graduação. As inscrições devem ser realizadas antecipadamente pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/carreira-comercial-as-habilidades-que-o-mercado-procura-e-como-construir-uma-trajetoria-de-sucesso/3599048.

A iniciativa é direcionada a universitários, profissionais em desenvolvimento e pessoas interessadas em iniciar ou direcionar sua trajetória para a área da Central de Atendimento. Ao longo de três horas, os participantes terão a oportunidade de ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades relacionadas à comunicação, ao atendimento consultivo e à construção de vínculos com os clientes.

A palestra terá uma abordagem voltada à prática profissional e será conduzida por Edilberto Camalionte, autor e coautor de obras como Marketing Estratégico, Estratégias de Diferenciação e Inteligência de Mercado. Entre os conteúdos abordados estão fundamentos do atendimento ao cliente, técnicas de comunicação, argumentação, negociação e gestão de objeções, além de escuta ativa, identificação de necessidades e criatividade nas interações comerciais.

Para Cintia Rodrigues, superintendente sênior da Central de Atendimento do Grupo Bradesco Seguros, desenvolver essas habilidades contribui para uma atuação mais qualificada e próxima dos clientes.

“Na Central de Atendimento, cada interação é uma oportunidade de fortalecer a confiança e construir um relacionamento próximo com o cliente. Por isso, habilidades como escuta ativa, empatia e comunicação clara são essenciais para oferecer uma experiência de qualidade. Com essa iniciativa, queremos compartilhar conhecimentos que contribuam para o desenvolvimento de profissionais preparados para atuar com excelência no atendimento”, afirma Cintia.

A proposta também é criar um espaço de aprendizado para quem está em início de carreira ou busca novas possibilidades profissionais.

“Construir uma carreira é um processo contínuo de aprendizado e desenvolvimento. Ao promovermos espaços de troca e capacitação, contribuímos para que as pessoas ampliem seus conhecimentos, reconheçam suas habilidades e estejam mais preparadas para os diferentes caminhos possíveis ao longo de sua trajetória profissional”, destaca Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.

Serviço

Palestra: Carreira Comercial: as habilidades que o mercado procura e como construir uma trajetória de sucesso

Data: 29 de outubro (quinta-feira)

Horário: 17h

Duração: 3 horas

Local: Teatro Avenida, Curitiba – Avenida Luiz Xavier, 11

Palestrante: Edilberto Camalionte, autor e coautor de obras como Marketing Estratégico, Estratégias de Diferenciação e Inteligência de Mercado

Público: pessoas com 18 anos ou mais, com ensino superior cursando ou completo, interessadas em desenvolver competências para atuação na área comercial

Inscrições: pelo Sympla.

Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros. Para Cintia Rodrigues, superintendente sênior da Central de Atendimento do Grupo Bradesco Seguros

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Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, atua por meio de duas frentes complementares: BradSaúde e BradSeg. A BradSaúde reúne os negócios e investimentos do Grupo no segmento de saúde, enquanto a BradSeg concentra as operações de seguros, previdência privada, capitalização e demais negócios correlatos, incluindo Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização, Bradesco Auto/Re, Bradescor e BSP Empreendimentos Imobiliários. Permanecem também sob a gestão da BradSeg as atividades corporativas de Holding, tais como Recursos Humanos, Ouvidoria, Marketing, Central de Atendimentos, TI & Inovação, Jurídico, entre outras. Com presença nacional, o Grupo Segurador oferece soluções integradas de proteção e saúde por meio de empresas reconhecidas por sua solidez e excelência.

Foto: Andrea Carrasco, superintendente sênior de Recursos Humanos do Grupo Bradesco Seguros.