Grupo Bradesco Seguros promove live sobre escolhas conscientes durante a Semana ENEF

Companhia reforça seu compromisso com a promoção do planejamento e da proteção financeira – O Grupo Bradesco Seguros participa, pela sexta vez consecutiva, da Semana Nacional de Educação Financeira (Semana ENEF), que acontece entre os dias 12 e 18 de maio de 2025. Na 12ª edição, a iniciativa terá como tema: a “Educação Financeira para Crianças e Jovens: Preparando a Sociedade para Escolhas Conscientes”, com foco na formação de uma cultura financeira responsável desde a infância.

No dia 15 de maio, às 9h, o Grupo Segurador promoverá a live “Consumismo Infantil – Por que precisamos falar sobre isso?”, com Thiago Godoy, o “Papai Financeiro”, mestre pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e autor do best-seller “Emoções Financeiras”. A abertura do encontro ficará a cargo do diretor-presidente da Bradesco Vida e Previdência, Bernardo Castello. E a transmissão será pelo site: https://www.livebseg.com/.

Para Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo, a iniciativa reflete o compromisso contínuo da seguradora em fomentar a educação para decisões financeiras mais responsáveis e seguras ao longo da vida. “A participação na Semana ENEF é um momento oportuno para reiterar a relevância do tema e do planejamento de longo prazo, especialmente em um contexto em que muito se fala em longevidade e mudanças demográficas significativas”, comenta.

A Semana ENEF é uma mobilização nacional promovida pelo Fórum Brasileiro de Educação Financeira (FBEF), que reúne ações de instituições públicas e privadas com o objetivo de fortalecer o entendimento da população sobre finanças, seguros, previdência e consumo consciente. Mais informações sobre a programação oficial da Semana ENEF estão disponíveis em: https://www.gov.br/semanaenef/pt-br

Além da live, vale destacar que o Grupo também segue com iniciativas de Educação Financeira por meio do Espaço Universeg, uma plataforma que oferece mais de 100 conteúdos gratuitos em diversos temas e metodologias, para todos que buscam o autodesenvolvimento, e que pode ser acessa em: https://www.espacouniverseg.com.br/.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo