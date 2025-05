Grupo Exalt anuncia mudanças na equipe de gestão

Com foco na expansão e inovação, empresa acelera a estratégia para crescer na adesão de novas corretoras e fortalecer a presença em todo o território nacional – O Grupo Exalt, presente em mais de 48 cidades, com 70 corretoras associadas, mais de 200 mil segurados e mais de R$ 600 milhões em prêmios emitidos anualmente, anuncia mudanças e novas contratações em seu quadro executivo. Focada na qualificação profissional e no plano de expansão, as movimentações vão ao encontro das estratégias de crescimento condicionadas pela empresa, a médio e a longo prazo.

“Investimos em larga escala na qualidade e na capilaridade de novos negócios, além de priorizar a infraestrutura, a tecnologia, a capacitação e as parcerias cada vez mais sólidas no setor de seguros”, explica Alexandre Federman, CEO do Grupo Exalt. “As mudanças anunciadas regulam o desempenho do nosso tempo de gestão e visam trazer mais autonomia e representatividade para as diferentes áreas. O resultado dessas iniciativas segue na transformação da empresa com foco em expandir suas operações pelo Brasil”, completa o líder.

Pâmela Teodoro atuou no setor administrativo e financeiro, substituindo o cargo de gerente de Operações Business Intelligence, Seguros e Assessoria. Com uma carreira focada em gestão estratégica e no atendimento às corretoras associadas, a executiva será responsável pela gestão relacionada à inteligência dos negócios e desenvolvimento administrativo do grupo.

Novas Contratações

Lucas Hubinger Stauffer assume o cargo de superintendente Comercial e de Operações, com a missão de identificar, avaliar e definir estratégias para o melhor desempenho do setor. Com passagens pela Prudential e MetLife, o executivo assume a responsabilidade de monitorar resultados de monitoramento de qualidade e suporte operacional nas negociações com terceiros (OPLs e consultas de serviço), as operações a serem realizadas, valores e tempo de contrato.

Marina Belloto assume o cargo de gerente de Marketing. Com experiência em gestão estratégica no digital, a executiva terá como principais atribuições atuar no gerenciamento e organização de demandas para a equipe de produção, na criação de roadmap para ações de marketing digital e posicionamento de marca. Sua chegada vai apoiar a comunicação integrada, o relacionamento com os corretores e o suporte ao processo de expansão de novas corretoras.

Foto: Pâmela Teodoro, Marina Belloto e Lucas Hubinger Stauffer