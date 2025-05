Seguro de vida: 5 vantagens para o planejamento financeiro

Além de garantir amparo em momentos imprevistos, modalidade tem se tornado uma ferramenta de controle do orçamento e preservação de patrimônio – A contratação de seguros de vida tem ganhado força entre os brasileiros, que estão cada vez mais atentos à importância de manter um planejamento financeiro sólido e responsável. É o que mostra o levantamento da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi): nos últimos 12 meses, o segmento registrou um crescimento de 10,7% em relação ao ano anterior, arrecadando R$195 bilhões. Além de garantir amparo em momentos imprevistos, o seguro de vida tem se tornado uma ferramenta estratégica para o controle do orçamento familiar e a preservação do patrimônio.

“O seguro de vida é uma ferramenta importante dentro do planejamento financeiro, porque traz previsibilidade e proteção em momentos críticos. Ele evita que imprevistos desestabilizem o orçamento familiar, permitindo que as finanças sigam organizadas mesmo diante de situações delicadas, como doenças ou falecimentos. Além disso, muitos seguros hoje oferecem coberturas em vida, o que amplia seu papel como instrumento de proteção e apoio ao equilíbrio financeiro”, explica Philippe Enke Mathieu, CEO da GFX – Inteligência Financeira, consultoria em planejamento financeiro e gestão de riscos.

O especialista lembra, ainda, que a conscientização sobre o tema tem avançado, fato comprovado pelo crescimento da procura pelo produto. “Ou seja, as pessoas têm cada vez mais buscado não apenas consumir, mas garantir uma rede de proteção para si e para a sua família em médio e longo prazo”, conclui.

Conheça 5 vantagens do seguro de vida para o planejamento financeiro:

Planejamento sucessório: o seguro de vida pode ser utilizado no planejamento sucessório, especialmente diante das mudanças na legislação tributária no Brasil, que passará a adotar novas regras para o ITCMD – Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, afetando a tributação sobre heranças. “Com liquidez imediata, o seguro de vida é uma ferramenta eficaz para evitar o bloqueio de patrimônios ou que sejam consumidos no processo de sucessão”, explica Mathieu.

Personalização: as apólices podem ser personalizadas, permitindo que cada pessoa escolha as coberturas e benefícios de acordo com as suas necessidades. É possível, por exemplo, definir as coberturas, como falecimento, invalidez ou doenças graves, e definir o valor da indenização, de acordo com cada orçamento e perfil.

Coberturas em vida: muita gente desconhece, mas o seguro de vida pode ter coberturas que são utilizadas em vida, como o tratamento de doenças graves, cirurgias, além de serviços como consultas, exames, tratamentos e descontos em medicamentos. “Esse é um dos motivos pelos quais a procura por essa modalidade está crescendo, a possibilidade de atender às pessoas em diferentes momentos da vida”, completa o CEO da GFX.

Planejamento financeiro: ao oferecer proteção contra riscos que podem comprometer a estabilidade econômica, o seguro de vida também pode ser utilizado como uma ferramenta de planejamento financeiro. Ao prever indenizações em caso de necessidade, ele garante a continuidade do padrão de vida dos dependentes e evita o endividamento, contribuindo para uma gestão mais consciente e equilibrada das finanças a longo prazo.

Indenização isenta de tributação: em caso de doença grave, internação ou outro motivo em que os beneficiários venham a receber o valor do seguro, a indenização é isenta de tributação. Além de proporcionar maior tranquilidade em um momento delicado, a indenização ajuda a manter a organização financeira e evita a necessidade de endividamento familiar.

Sobre a GFX – Inteligência Financeira

A GFX – Inteligência Financeira é uma plataforma de consultoria financeira que oferece soluções personalizadas para pessoas físicas e jurídicas em um só lugar. Utilizando a Metodologia A Casa Financeira, um sistema de gestão próprio, foca na organização financeira e no planejamento de longo prazo para garantir equilíbrio e qualidade nas finanças. Com sede em Curitiba e mais de 120 franquias no Brasil, incluindo escritórios em Londrina, Maringá, Balneário Camboriú, Blumenau, São Paulo e Passo Fundo, conta com um amplo portfólio de serviços, como seguros, investimentos, consórcios, linhas de crédito, benefícios, M&A e funding e sucessão familiar e empresarial.