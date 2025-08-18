Grupo Bradesco Seguros participa do CONARH 2025 com programação exclusiva em seu estande

O Grupo Bradesco Seguros marcará presença na 51ª edição do CONARH, um dos mais relevantes encontros de Recursos Humanos da América Latina. O evento ocorrerá entre os dias 19 e 21 de agosto, no São Paulo Expo, reunindo profissionais de todo o país para debater as principais tendências e inovações do setor.

A companhia contará com um estande próprio, e por meio da Universeg promoverá uma programação diversificada ao longo dos três dias de evento, oferecendo palestras sobre desenvolvimento pessoal e competências do futuro. Um dos destaques na programação oficial da feira será a palestra ‘Vulnerabilidade como protagonista da transformação’, com Edu Valladares, designer de experiências de aprendizagem com 25 anos de trajetória.

Durante o evento, os visitantes também poderão interagir com o robô “Univers” e conhecer mais sobre a Universeg, ecossistema de conhecimento voltado à capacitação de corretores, parceiros e sociedade do Grupo Bradesco Seguros. Outro destaque será o Espaço Universeg, plataforma de treinamentos disponível para toda a sociedade que oferece de forma gratuita cursos como:

📚CPA 10, CPA 20 e CEA – para quem quer mandar bem no mercado financeiro

💻Excel e Word – do básico ao avançado, para brilhar na produtividade

🚀Empreendedorismo – para quem sonha em criar, inovar e liderar

💰Educação Financeira – para cuidar melhor do seu dinheiro

💻 Descomplicando o Corporativês – Seu Guia Prático

Desenvolvimento Pessoal – Comunicação Eficaz, Gestão do Tempo, Longevidade…

“Estar presente no CONARH é uma oportunidade estratégica para fortalecer o relacionamento com o público de Recursos Humanos e apresentar, de forma dinâmica, como a nossa atuação contribui para uma jornada de proteção que acompanha pessoas e organizações ao longo do tempo. Nossa participação é pautada em soluções que gerem valor real para a sociedade”, afirma Valdirene Soares, Diretora de RH, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

Programação

19 de agosto

15h | Fronteiras do Desenvolvimento – Edilberto Camalionte | Sala Universeg – Estande Bradesco Seguros

20 de agosto

11h | Fronteiras do Desenvolvimento – Edilberto Camalionte | Sala Universeg – Estande Bradesco Seguros

13h20 | Vulnerabilidade como protagonista da transformação – Edu Valladares | Arena 01

15h | Competência-chave no século XXI – Aprendabilidade – Edu Valladares | Sala Universeg – Estande Bradesco Seguros

21 de agosto

11h | Competências do Futuro – Edilberto Camalionte | Sala Universeg – Estande Bradesco Seguros

Foto: Valdirene Soares, Diretora de RH, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.