Grupo Bradesco Seguros no CONEC 2025: ativações imersivas que estimulam conscientização sobre cultura da proteção e reforçam protagonismo do corretor de seguros

Além do estande com estrutura diferenciada, Companhia terá espaços instagramáveis de forma inovadora e estará presente em painéis da plenária – O Grupo Bradesco Seguros participará, nos dias 25, 26 e 27 de setembro, do Congresso de Corretores de Seguros (CONEC) 2025, um dos principais eventos do setor de seguros. A Companhia reafirma seu compromisso com o fortalecimento da cultura da proteção no país e com a valorização de seus parceiros de negócios, que impulsionam esse movimento.

Com um estande de estrutura diferenciada – trazendo um elemento central surpreendente –, corretores e parceiros de negócios poderão ter vivências imersivas, com óculos de realidade virtual e uso de inteligência artificial. Em uma das ações, o público participante poderá vivenciar, em um jogo simulado, como decisões de vida com escolhas estratégicas de proteção podem impactar o futuro, visando ampliar a conscientização sobre a cultura de proteção. O robô Univers – que permite aprender mais sobre a Universeg e interagir com conteúdos específicos da plataforma – também estará presente no estande principal do Grupo, estimulando o público presente a interagir com o ecossistema de conhecimento promovido pela Companhia e voltado a corretores e à sociedade em geral.

Além disso, espaços instagramáveis estarão à disposição de todos os presentes no CONEC/Exposeg, com um totem que captura as fotos dos participantes e as entrega de forma impressa e por QR Code. O Grupo segurador também trará os músicos Jairo & Ricardo para animar o estande e prepara uma surpresa para os seus parceiros de negócios na sexta-feira.

A Companhia também integrará a programação oficial do CONEC, com a participação de Ivan Gontijo, Presidente do Grupo Bradesco Seguros, no painel sobre “Transformação Digital na Corretagem de Seguros” (dia 26); além de Flávio Bitter, Diretor Comercial da Bradesco Saúde, Fábio Tobias, Diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, e Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev, na trilha da 3ª Jornada da Transformação (dia 26); e Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, Guilherme Perondi, CEO da SwissRe Corporate Solutions, e Thais Heredia, jornalista da CNN, na trilha da 5ª Jornada de Transformação (dia 27).

Atualmente, o Grupo Bradesco Seguros conta com mais de 40 mil corretores parceiros, que desempenham um papel essencial na disseminação do acesso à proteção e no atendimento qualificado às necessidades da população. A participação no CONEC 2025 reforça a convicção de que o futuro da proteção passa pela valorização dos corretores, pelo investimento em inovação e pela construção de relações de confiança duradouras.

Programação – Grupo Bradesco Seguros

26 de setembro, às 11h | Ivan Gontijo em ‘Transformação Digital na Corretagem de Seguros’, no Palco Rumo aos 100 Anos;

26 de setembro, às 17h | Flávio Bitter, Diretor Comercial da Bradesco Saúde, Fábio Tobias, Diretor Comercial da Bradesco Vida e Previdência, e Elsen Carvalho, CEO da Odontoprev – ‘No cenário de pleno emprego, benefícios tornam-se decisivos para as empresas e se traduzem em uma grande oportunidade para o corretor de seguros, na Trilha 12;

27 de setembro, às 15h30 | Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE, Guilherme Perondi, CEO da SwissRe Corporate Solutions, e Thais Heredia, jornalista da CNN – ‘Do risco climático às oportunidades de proteção: o corretor como agente de transformação’, na Trilha 25.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Leonardo Freitas, Diretor Comercial da Bradesco Auto/RE