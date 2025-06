Grupo Bradesco Seguros marca presença na Febraban Tech 2025

Executivos da companhia participaram de debates sobre tecnologia, inteligência artificial e experiência do consumidor – O Grupo Bradesco Seguros marcou presença na Febraban Tech 2025, o maior evento de tecnologia do setor financeiro brasileiro. Executivos das áreas de TI e Inovação participaram de debates com parceiros e de painéis na programação oficial da feira, abordando temas como inteligência artificial (IA) e generativa (GenAI), modernização tecnológica, cibersegurança, inovação e experiência do cliente no setor de seguros.

José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados, apresentou insights sobre a jornada do setor de seguros na era da inteligência artificial, conectando inovação, dados e o futuro da experiência do consumidor.

Para ele, estar na Febraban Tech 2025 representa não apenas acompanhar discussões estratégicas sobre inovação no setor financeiro, mas também reforçar o protagonismo da companhia nesse ecossistema. “A presença dos nossos profissionais é essencial para compartilharmos experiências, trocarmos aprendizados e ampliarmos nossa aderência às transformações que impulsionam o setor de seguros rumo a jornadas mais inteligentes, personalizadas e conectadas”, afirmou.

As agendas com parceiros incluíram podcasts e painéis organizados por Act, AWS, Capgemini, CI&T, MJV e Oracle. Além do Diretor, também marcaram presença: Giuliano Generali, Superintendente Sênior de Canais Digitais e Experiência do Cliente; Luciana Povoa, Superintendente Sênior de Tecnologia; Fernando Campilho, Superintendente Sênior de Tecnologia; Glaucio Joanico, Superintendente Sênior de Tecnologia; Alexandre Faller, Superintendente Sênior de Tecnologia; Guilherme Haraguchi, Superintendente Sênior de Inovação; Ricardo Durães, Gerente de Segurança Cibernética; Vito Mango, Gerente Sênior de Tecnologia; e Lourival Luz, Gerente de Sistemas de Tecnologia.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: José Loureiro, Diretor de Inovação, Digital e Dados