Grupo Bradesco Seguros marca presença na AgroBrasília 2025

O Grupo Bradesco Seguros participou da AgroBrasília 2025, uma das principais feiras do agronegócio no Centro-Oeste, realizada entre os dias 20 e 24 de maio, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, no Distrito Federal. Reconhecida por reunir tecnologia, inovação e negócios voltados à agricultura e pecuária, a feira recebeu milhares de produtores rurais, técnicos e empresas do setor.

Com estande no evento, a companhia reforçou o relacionamento com o público agro, apresentando soluções em seguros voltadas às necessidades do segmento, como seguros empresariais, de equipamentos e para veículos. A participação contou com a presença de diversos executivos do Grupo, como Márcio Jordão (Superintendente Sênior de Sinistros Auto e RE); Leonardo Duque (Gerente Sênior e Head de Agro), Pablo Guimarães (Superintendente Sênior Regional da Bradesco Saúde); Carlos Picini e Fábio Constantino (Diretor e Superintendente Sênior da Organização de Vendas).

“A AgroBrasília retrata a importância do setor e, neste evento, conseguimos identificar toda a movimentação do segmento. É um momento relevante para estarmos junto aos players do setor, mostrarmos a evolução dos nossos produtos e toda a adequação que estamos fazendo ao longo do tempo para atender cada vez melhor o produtor e o cliente, garantindo a tranquilidade do seguro para que possam exercer a atividade agro”, destaca Márcio Jordão.

Sobre a Bradesco Auto/RE

Especializados na operação de seguros de automóvel e de seguro patrimonial, a Bradesco Auto/RE conta com uma carteira de R$ 1,58 bilhões de prêmios em automóveis (jan a mar/25) e de R$ 244 milhões em prêmios em seguros residenciais (jan a mar/25). A seguradora desenvolve e administra produtos que são referência no mercado e tem uma fatia de 10,9% (até fev/25) em market share de automóveis no mercado e 15,5% (até fev/25) de market share em residencial.