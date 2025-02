Grupo Bradesco Seguros anuncia segunda fase do Programa Ciclos

Após o sucesso de duas edições do Programa Ciclos, o Grupo Bradesco Seguros anuncia a continuidade do programa, que busca intensificar aspectos comportamentais que contribuirão com a prática do processo de sucessão empresarial. Desta forma, convidamos todos os participantes da 1° e 2° turma para dar sequência ao programa, que é uma iniciativa da Universeg. Com carga horária de 15 horas, os participantes terão aulas com especialistas renomados no mercado sobre temas como desafios de gestão, transição na gestão e aprendizado contínuo entre sócio e sucessor.

“O Programa Ciclos vem sendo um sucesso entre os corretores e entendemos que ainda há oportunidades de continuar apoiando os nossos parceiros de negócio nesse processo tão importante para a manutenção de um legado”, afirma Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.

O Programa foi criado com o objetivo de equipar os corretores com as ferramentas e estratégias mais atuais para enfrentar os desafios da sucessão em suas empresas. A seguradora reconhece a importância de uma transição suave e eficaz para a próxima geração de corretores, garantindo que o setor de seguros continue a servir seus clientes com excelência.

Sobre o Grupo Bradesco Seguros

O Grupo Bradesco Seguros, conglomerado segurador da Organização Bradesco, tem atuação multilinha em âmbito nacional nos segmentos de Seguros, Capitalização e Previdência Complementar Aberta, atuando com empresas que detém representatividade nos respectivos segmentos: Bradesco Seguros, Bradesco Saúde, Bradesco Vida e Previdência, Bradesco Capitalização e Mediservice.

Foto: Valdirene Soares Secato, diretora de Recursos Humanos, Ouvidoria e Sustentabilidade do Grupo Bradesco Seguros.