AIDA Brasil realizará o XVII Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência em São Paulo

Nos dias 8 e 9 de abril de 2025, a AIDA Brasil realizará em São Paulo a 17ª edição do Congresso Brasileiro de Direito de Seguro e Previdência, no WTC – World Trade Center. O evento será sediado em um local moderno e bem estruturado, com uma localização estratégica, próximo à Av. Berrini e cercado por diversos hotéis, além de estar inserido no complexo do Sheraton São Paulo. Essa infraestrutura garante fácil acesso e total conforto para todos os participantes.

Este evento anual, promovido pela Associação Internacional de Direito de Seguro (AIDA) – Seção Brasil, é um dos mais importantes do setor, reunindo especialistas, juristas e profissionais do direito de seguros, resseguros e previdência privada. O objetivo principal do Congresso é apresentar uma programação temática atualizada, abordando os assuntos mais relevantes para a área, com palestras e debates que proporcionarão conteúdo enriquecedor.

Entre os temas centrais do evento, destacam-se questões jurídicas fundamentais como o Marco Legal dos Contratos de Seguro, Seguro de Pessoas e Previdência, Distribuição de Seguros e Novos Players, Resseguro e Seguros de Grandes Riscos, e Seguro Garantia. Além disso, os Grupos Nacionais de Trabalho (GNTs) promoverão reuniões e discussões aprofundadas, criando um ambiente propício para o intercâmbio de ideias e troca de experiências entre os profissionais do setor.

O evento também contará com momento de confraternização, incluindo um happy hour por adesão, uma excelente oportunidade para fortalecer os laços profissionais em um ambiente descontraído. Para mais informações e inscrições, acesse: www.congressoaida.com.br