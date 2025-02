Marcio Batistuti, da MAG Seguros, participa do próximo SincorCAST

O presidente do Sincor-SP, Boris Ber, e o 2º vice-presidente, Braz Fernandes, vão receber o diretor Comercial da MAG Seguros, Marcio Batistuti, na 27ª edição do SincorCAST. O programa vai ao ar no dia 26 de fevereiro, às 10h, pelo canal da TV Sincor-SP, no Youtube. Durante o programa, Boris Ber e Fernandes vão conversar com o profissional sobre o novo benefício Vida+ Sincor-SP.

No SincorCAST, os corretores de seguros associados vão concorrer a um tablet. Para participar da premiação, os profissionais devem gerar o Número da Sorte pela Carteira Digital de Associado, que fica disponível no aplicativo Sincor Digital. Os associados que enfrentarem dificuldades de acesso no login podem solicitar auxílio das Regionais da entidade ou enviar e-mail para login@sincorsp.org.br. Fonte: Sincor-SP