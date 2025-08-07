Grupo A12+ participa do projeto Corretor na Real em Minas Gerais

A diretoria do Grupo A12+, representada pelo presidente Renner Fidelis, o diretor comercial, Alexandre Cid, e o diretor de expansão, Evaldo de Paula, participa do projeto Corretor na Real, promovido pelo Sincor-MG (Sindicato dos Corretores de Seguros de Minas Gerais). O evento acontece entre os dias 6 e 8 de agosto, em Diamantina-MG.

“O Corretor na Real não é só um projeto. É ponte entre o setor de seguros e as necessidades da população mineira. A atuação em cidades como Diamantina permite levar conhecimento e apoio técnico para os empresários e a população. A aproximação entre corretores, autoridades e a sociedade civil é essencial. Não se trata apenas de vender seguros, mas de promover a cultura de proteção e a educação financeira que fortalece os cidadãos para enfrentar os desafios do cotidiano”, declarou Renner Fidelis.

A programação iniciou no dia 6 de agosto com a Vesperata, um espetáculo musical ao ar livre que celebra a cultura de Minas Gerais. A Praça do Mercado vai receber os participantes para o Circuito dos Expositores e a Quermesse, no dia 7 de agosto. Já no dia 8 de agosto, haverá um encontro no mesmo local, para consolidar todo o aprendizado e as conexões formadas nos dias anteriores.

Além de expandir a sua atuação, o Grupo A12+ auxilia na construção de uma sociedade mais consciente, ressaltando o papel essencial dos seguros na proteção patrimonial e na segurança das pessoas.