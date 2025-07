Gestão Segura vai ao Insurtech Brasil apresentar ecossistema completo para a gestão de sinistros

Pela primeira vez no evento, empresa estará no painel “Proteção Patrimonial Mutualista”, na sala 5, às 14h – A Gestão Segura – empresa especializada em soluções para a gestão de sinistros – estará na 8ª edição do Insurtech Brasil 2025 para se apresentar ao mercado de seguros. A ideia é aproveitar a relevância do principal encontro de tecnologia, inovação em seguros e insurtechs do país para mostrar como a empresa se tornou referência no segmento de proteção veicular.

Com expertise de três gerações no segmento automotivo, a empresa começou sua trajetória há mais de 60 anos atuando na reparação de veículos. Aos poucos foi agregando soluções em seu portfólio e hoje atua em todo o Brasil oferecendo um ecossistema que envolve terceirização do departamento de sinistros, sistema de gestão, treinamentos, consultoria e mentoria especializada.

Com uma atuação já consolidada junto a frotistas, a companhia busca agora apresentar para o mercado de seguros como pode ajudar seguradoras, administradoras e demais empresas do setor a profissionalizarem a sua área de gestão de sinistros. Com foco nesse objetivo, o CEO da Gestão Segura, Gustavo Rocha, subirá ao palco em duas oportunidades. A primeira delas será para um pitche na sala 5, às 11h45. No mesmo espaço, mas às 14h, ele também participará do painel “Proteção Patrimonial Mutualista”, que apresentará como as associações de proteção veicular podem contribuir com o mercado segurador.

“Mesmo já atuando com duas seguradoras, entendemos que era hora de ampliar ainda mais nossa presença no setor de seguros. Nesse ponto, o Insurtech Brasil surge como uma vitrine estratégica para apresentar nosso modelo de negócio, experiência e as soluções que desenvolvemos ao longo dos anos”, disse Gustavo. “A participação da Gestão Segura no evento representa um passo importante em nossa trajetória. Estar entre os principais players e tecnologias desse mercado reforça nosso compromisso com a inovação e a evolução constante da gestão de sinistros”, completou.

Vale lembrar que a Gestão Segura é patrocinadora da 8ª edição do Insurtech Brasil 2025. O evento será realizado nesta quinta-feira, dia 03 de julho. no Expo Center Norte, em São Paulo. A programação completa, os palestrantes e as inscrições estão disponíveis no endereço https://insurtechbrasil.com/.

Foto: Gustavo Rocha, CEO da Gestão Segura