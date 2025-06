Fórum ANSP | Gestão de Riscos e Seguros em Debate 16/06-25 – PRESENCIAL

A ANSP – Academia Nacional de Seguros e Previdência convida você para um encontro essencial sobre os desafios e as inovações na logística de cargas. Vamos debater temas estratégicos como gestão de riscos, prevenção de crises ambientais, ESG, compliance e a importância dos seguros no setor de transportes.

Formato interativo, com debates entre especialistas de diferentes áreas (governo, seguradoras, transportadoras, associações), estudos de caso e um fórum aberto para perguntas e trocas de experiências.

Fórum ANSP | Gestão de Riscos e Seguros em Debate

16 de junho de 2025 (segunda-feira) – das 15h às 19h

Local: Sompo – Rua Cubatão, 320 – 16ª andar

Tema: Logística de Carga – Gestão de Riscos, Seguros e Sustentabilidade

👉 Garanta sua vaga: https://forms.gle/18CyduL3mwDrr4Vg7

📄Confira a programação completa: https://www.anspnet.org.br/wp-content/uploads/2025/06/Programacao-Forum-ANSP.pdf

Conheça os painéis:

🔹 Abertura – Ac. Rogério Vergara – Presidente da ANSP e Ac. Alfredo Lalia Neto – CEO da Sompo

🔹 Painel 1 – Inovação e Soluções Digitais em Gestão de Riscos na Logística de Cargas 🎯 Objetivo: Explorar soluções inovadoras e tecnologias (IA, IoT, telemetria) aplicadas à prevenção de perdas, análise de risco e precificação de seguros no transporte de cargas.

🔹 Painel 2 – Sustentabilidade (ESG) na Logística de Cargas 🎯 Objetivo: Debater práticas sustentáveis na cadeia logística, gestão de crises ambientais, bem-estar dos motoristas e compliance como diferencial competitivo.

🔹 Painel 3 – Marco Regulatório: Novas Leis e Impactos para o Setor Logístico-Securitário 🎯 Objetivo: Analisar os efeitos das Leis 15.040/2024, 14.599/2023 e da Resolução CNSP 472/2024 na gestão de riscos, obrigações contratuais e oportunidades para inovação nos seguros logísticos.

