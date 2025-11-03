Fit TechDay apresenta novidades e resultados de aplicações tecnológicas no mercado de seguros

2ª edição do evento, realizado pela insurtech fitinsur em parceria com o BTG Pactual, reuniu mais de 60 executivos das maiores seguradoras do país – A fitinsur – primeira startup categorizada como Insurtech as a Service da América Latina – realizou a segunda edição do Fit TechDay, evento exclusivo voltado para executivos e líderes do mercado de seguros que desejam se atualizar em inovação, tecnologia e transformação digital.

Este ano o encontro apresentou cases reais, inovação em tempo recorde e debates sobre o futuro do setor. Estiveram presentes cerca de 60 profissionais e representantes das maiores seguradoras e instituições financeiras do Brasil, que também puderam aproveitar a oportunidade para discutir sobre tendências e resultados de aplicações tecnólogicas no mercado segurador.

Logo após o almoço, a CEO da fitinsur, Denise Oliveira, fez a abertura do encontro, destacando a tendência de todos os processos se tornarem instântaneos no futuro. Na sequência, o sócio Roberto Ciccone falou rapidamente sobre a reinvenção da seguradoras através da tecnologia, destacando a eficiência, a competitividade e o perfil do novo cliente digital.

Mais tarde, os dois executivos voltariam ao palco para apresentar, com exclusividade, o Admin Center, lançamento da fitinsur na digitalização de produtos, que permite construir uma operação de seguros de ponta a ponta em apenas vinte e sete minutos.

O time do BTG Pactual também esteve presente no evento. Gabriela Lima, diretora de Venture Capital e head do boostlab, área de investimentos em startups do BTG Pactual, e Luiz Rodrigues, diretor de Seguros & Previdência do Banco, falaram sobre a estratégia de Venture Capital do BTG Pactual e como sua busca por inovação no mercado segurador influenciou o investimento na fitinsur, uma das startups selecionadas para o batch de 2025 do boostlab.

Quem também se apresentou foi Carlos Oliveira, CTO da fitinsur, e Jaime Neto, AVP – Product Development & Data da MetLife, com o tema ‘fortalecendo relações com Inteligência Artificia, case MetLife: IA com Propósito’, que tratou do uso estratégico da tecnologia para redefinir relacionamento e eficiência no atendimento.

Houve espaço ainda para apresentar o trabalho desenvolvido pela fitinsur em dois entrantes do mercado segurador. Sérgio Macedo, CEO da FAM Seguradora, falou sobre o processo de implementação da tecnologia enquanto cliente da fitinsur e o quanto essa jornada foi satisfatória; já Roberto Takatsu, Partner na Galapagos Capital, tratou da Letra de Risco de Seguros (LRS), que surge como uma inovação capaz de transformar riscos em ativos financeiros, criando uma alternativa mais acessível e vantajosa em relação ao resseguro tradicional.

“O Fit TechDay tem como objetivo o lançamento de novos produtos e facilidades. Este ano o encontro foi realizado em parceria com o BTG Pactual e apresentamos o Admin Center, um produto bastante inovador. Essa edição teve também um contingente de seguradoras muito maior do que no ano passado, o que para nós é importante para que o evento se consolide e reúna mais players do mercado a cada ano”, disse Denise Oliveira, CEO da fitinsur.

“Como a fitinsur é uma empresa que resolve a dor dos seus clientes na área da tecnologia, convido as seguradoras, os corretores e os demais players desse mercado a se juntarem a nós nessa caminhada para transformar o mercado de seguros”, completou.

Vale lembrar que na primeira edição do Fit TechDay, em 2024, foram apresentados o IA fitinsur para subscrição, que como o nome já diz, usa Inteligência Artificial no processo de avaliação de riscos; e o Portal de APIs fitinsur, que oferece flexibilidade e autonomia para o programador desenvolver suas próprias inovações a partir de módulos preexistentes que envolvem processos, fluxos, avisos, integração com meios de pagamento etc.

Sobre a fitinsur

Fundada em 2019, a fitinsur foi a primeira startup categorizada como ‘Insurtech as a Service’ da América Latina. Empresa de tecnologia focada em gerar escalabilidade de negócios no segmento de seguros de linhas comerciais, sua plataforma viabiliza o desenvolvimento de novos modelos, produtos e canais de distribuição em ecossistemas digitais, além de suportar o processo de transformação digital de empresas tradicionais.