FETCESP participa de evento que debate o futuro da Logística no Brasil

Nesta quarta-feira (30), a Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de São Paulo (FETCESP) participou do evento “Série de Debates – Logística no Brasil”, promovido pelo jornal Valor Econômico, em São Paulo. O encontro reuniu ministros de Estado, presidentes de entidades do setor e especialistas para discutir os principais gargalos logísticos do país e propor soluções para o desenvolvimento da infraestrutura nacional com foco em 2050.

Representando a FETCESP, o Vice-Presidente da entidade, José Maria Gomes, participou dos debates e ressaltou a importância da iniciativa para o setor de transporte. “Eventos como este são fundamentais para promover o diálogo entre o setor produtivo e o poder público. Discutir os desafios e apontar caminhos para a infraestrutura logística brasileira são essenciais para garantir um ambiente mais competitivo, eficiente e sustentável para o transporte de cargas”, afirmou.

Com a presença de Vander Costa, Presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), a abertura do evento intitulado “Oportunidades de negócios e investimentos no Brasil” teve a participação de Renan Filho, Ministro dos Transportes do Brasil; Silvio Costa Filho, Ministro de Portos e Aeroportos do Brasil e Simone Tebet, Ministra do Planejamento e Orçamento do Brasil, com mediação de Marcello Corrêa, Editor de Política do Valor, e Tais Hirata, Repórter do Valor.

Em seguida, foi realizado o painel “A visão do setor produtivo: gargalos logísticos e prioridades para a infraestrutura brasileira até 2050” com participação de Anderson Pomini, Presidente da Autoridade Portuária de Santos; Jorge Bastos, Presidente da Infra S.A; José Rebelo III, Presidente da Associação Brasileira para o Desenvolvimento da Navegação Interior (ABANI); Vander Costa, Presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT) e Venilton Tadini, Presidente da Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB).

“A presença da FETCESP em espaços como este reforça o papel da entidade na articulação de propostas e no acompanhamento das agendas que impactam diretamente o setor. Estar presente nesses fóruns é essencial para garantir que o Transporte Rodoviário de Cargas tenha voz ativa nas decisões que vão moldar o futuro da logística nacional”, completou Gomes.

A participação da FETCESP reforça seu compromisso em representar os interesses do transporte de cargas e colaborar ativamente na construção de um sistema logístico mais moderno, eficiente e integrado.

Sobre a FETCESP

A Federação das Empresas de Transportes de Cargas do Estado de São Paulo foi fundada em 1989 com a finalidade de representar o Transporte Rodoviário de Cargas no Estado de São Paulo junto às autoridades em todos os níveis das administrações pública e privada federal e estadual. Por isso, atua como órgão técnico e consultivo no estudo de soluções de questões ligadas ao transporte.A Federação mantém comissões de trabalho formadas por empresários e assessorias jurídica e técnica especializadas. Os grupos participam de discussões sobre infraestrutura dos transportes, privatização das rodovias, terminais de cargas, tributos nas empresas de transportes, política trabalhista, acidentes no trabalho, roubo e desvio de cargas, multimodalidade, poluição veicular, legislação de trânsito e transporte de produtos químicos (perigosos), entre outros temas.

Foto (Da esquerda para a direita): José Alberto Panzan – Presidente do SINDICAMP; Marcelo Rodrigues – Presidente do SETCESP; Oswaldo Caixeta – Presidente da ABTLP; Vander Costa – Presidente da CNT; José Maria Gomes – Vice – Presidente da FETCESP e Alcides Braga – TruckVan.