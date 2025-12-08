Feijoada do CVG-RJ completa bodas de prata com muito sucesso

Cerca de 300 convidados participaram do evento já consagrado como um dos mais concorridos e divertidos do mercado – O dia ensolarado e o visual deslumbrante da praia de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foram o cenário de mais uma Feijoada do Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro (CVG-RJ), realizada no último sábado, dia 6 de dezembro, no Hotel Sheraton, na Zona Sul do Rio. Repetindo a tradição que consagrou a Feijoada como um dos mais animados e consagrados eventos do setor, a tônica foi a alegria, confraternização e o alto astral de sempre.

Cerca de 300 convidados participaram da festa, que reuniu personalidades do mercado de seguros, representantes das principais entidades e seguradoras, corretoras, beneméritas, jornalistas, acompanhados de suas famílias num ambiente animado pela banda Flor de Lis, que colocou os convidados na pista de dança.

Em sua saudação aos presentes, a presidente Sonia Marra disse que: “Esta 25ª edição do CVG-RJ, completando as suas bodas de prata, é muito especial para nós. Além de termos registrado a eleição da primeira mulher presidente do CVG-RJ, em seus 59 anos, temos uma diretoria com um grupo feminino expressivo pela primeira vez. Temos orgulho de ter realizado mais de 20 eventos, entre palestras, treinamento, cursos em parceria com ENS, participação em eventos nacionais e internacionais, realização dos destaques do ano, com registro especial na revista do CVG-RJ em versão digital e impressa, em apenas cinco meses de mandato. A nossa intenção é realizarmos muito mais para que o CVG-RJ seja reconhecido como a entidade de maior relevância no mercado, no segmento de Vida e Benefícios, em franca expansão. Registro aqui também os agradecimentos as nossas beneméritas e patrocinadores. Todos empenhados em tornar os eventos do CVG-RJ memoráveis. Muito obrigada a todos os colaboradores, associados, entidades e parceiros de mercado, com os votos de um Feliz Natal e um Ano Novo de Paz”, finalizou a líder do CVG-RJ

Homenagem – Em seguida, a executiva fez a entrega da placa em homenagem a Ademir Marins, presidente do Conselho do CVG-RJ, que é o sócio mais antigo do Clube em atividade. Ele entrou para os quadros do CVG-RJ em agosto de 1974. Exerceu diversos cargos nas diretorias e foi presidente de 1985/1986. Participou da fundação do Clube de Vida em Grupo da Bahia e de Minas Gerais e foi secretário do conselho consultivo do CVG-RJ nos mandatos de Lúcio Marques e Octávio Perisse.

Natal – O ponto alto da comemoração foi a chegada do Papai Noel trazendo os brinquedos para as crianças, que o aguardavam com grande expectativa. Coube a diretora social, Tatiana Antoniazzi, conduzir a entrega dos presentes às crianças. Houve também sorteio de brindes das beneméritas e entrevistas com personalidades do mercado e jornalistas de seguros. Além de uma apresentação de casal de bailarinos, que encantou a platéia com coreografia precisa.

Beneméritas: Allianz Seguros; ALM Seguradora; ASSIM Saúde; Axa Seguros; Bradesco Seguros; Capemisa Seguradora de Vida e Previdência; Clube PASI de Seguros; Delphos; Grupo Assurê; HDI Seguros; Icatu Seguros; IZA Seguradora; Klini Saúde; LawMed; MAG Seguros; MBM Seguradora e Previdência; MDS; Metlife; Nova Fortaleza Assessoria e Corret. de Seguros; Porto Seguro; Sabemi Seguradora; Segna Consultoria em Seguros; SINAF Seguros; Sindicato das Seguradoras RJ-ES; Starr Insurance; SulAméica Seguros de Vida e Previdência; Zurich Seguros.

Patrocinadores – BVIX Seguradora; Capemisa Capitalização; Capemisa Seguradora; Icatu Seguros; MAG Seguros; Porto Seguro e Bradesco Vida e Previdência

Sobre o CVG-RJ – O Clube Vida em Grupo do Rio de Janeiro surgiu há 58 anos com o objetivo de estimular o crescimento dos Seguros de Pessoas no Brasil. Hoje, as empresas beneméritas colaboram para que o CVG-RJ desenvolva as suas atividades, entre seguradoras, corretoras, consultorias e assessorias de seguro.

Ao todo, são mais de 1.200 associados, que participam de sua programação. Em cursos de formação profissional, foram capacitados milhares de alunos, que hoje desempenham funções importantes nas empresas do mercado de seguros.

Foto: Diretoria, conselheiros do CVG-RJ, e entidades prestam homenagem a Ademir Marins, presidente do conselho consultivo

Crédito: Improvement