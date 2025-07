Favela Seguros participa da Expo Favela São Paulo

Líder de Relações Institucionais da Favela Seguros, Gê Coelho e Leonardo Lourenço, Diretor do Grupo MAG, participam de painéis sobre os impactos da educação e negócios nas favelas – Nos dias 19 e 20 de julho, a Favela Seguros, iniciativa do Grupo MAG, em parceria com a Favela Holding, participa ativamente de mais uma edição da Expo Favela São Paulo. O evento conecta líderes, empreendedores e moradores das favelas em um único lugar, com o objetivo de discutir inovação e impulsionar negócios no ecossistema das favelas brasileiras.

“Participar de mais uma edição da Expo Favela São Paulo é um grande orgulho. É uma oportunidade única de reforçarmos o nosso compromisso com a proteção das famílias nas favelas de todo o Brasil. Além disso, estamos construindo pontes com a favela para poder receber pessoas que estejam interessadas em ingressar como representantes de venda de seguros, atuando dentro das favelas já contempladas pelo ecossistema da Favela Seguros”, comenta Gê Coelho, Líder de Relações Institucionais da Favela Seguros.

No primeiro dia de evento, os executivos Leonardo Lourenço, Diretor Estatutário de Marketing, Comercial, Tecnologia e Operações do Grupo MAG, e Gê Coelho, Líder de Relações Institucionais da Favela Seguros, debatem, às 11h, os cases de sucesso que têm impactado as favelas. A Favela Seguros também participa, às 17h, do painel ‘Fortalecendo o audiovisual e criação de conteúdo da favela’, representada por Thiara Lima, Especialista em Desenvolvimento Comercial da Diretoria de Gente e Gestão, do Grupo MAG; juntamente com Tiago Trindade, cofundador, sócio e CCO da Digital Favela; Arthur Neves (@umasimplesmente), criador de conteúdo e professor na Escola de Cria e a head comercial agências da Digital Favela, Clarissa Crisóstomo.

O projeto já está presente em 10 favelas entre Rio de Janeiro e São Paulo, cada uma com um líder e 10 representantes de venda. A iniciativa Favelas Seguros tem como meta recrutar durante o evento cerca de 100 novos representantes de venda para atuar diretamente nessas favelas.

Sobre a Favela Seguros

A Favela Seguros é uma iniciativa criada a partir da parceria entre a Favela Holding e a MAG Seguros, com o objetivo de promover a inclusão financeira e social nas favelas brasileiras. A empresa oferece produtos de seguros desenhados especificamente para atender às necessidades dos moradores de favelas, como seguro de vida, auxílio-funeral e títulos de capitalização. A Favela Seguros busca também capacitar moradores para atuarem como corretores de seguros nas favelas, criando oportunidades de emprego e fomentando o empreendedorismo local.