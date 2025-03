Evento vai reunir mais de 3.500 corretores de seguros em Porto Alegre

Líderes do mercado, executivos de seguradoras, autoridades, parlamentares e dirigentes de entidades, especialistas do setor e 3.500 Profissionais Corretores de Seguros Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná estarão presentes no Brasesul – Congresso Sul Brasileiro de Corretores de Seguros -, nos dias 20 e 21 de março, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

Um dos destaques do encontro será o PAINEL DOS PRESIDENTES, com troca de experiências, conhecimento e representatividade no mercado de seguros. Os presidentes das principais seguradoras do Brasil estarão juntos para debater a essência do evento e os desafios futuros do setor, sob a mediação dos presidentes dos SINCORs do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná

Dentro do Brasesul haverá um espaço dedicado à mulheres operadoras do mercado de seguros, com palestras de executivas do setor, com a mediação do apresentador Zeca Camargo. Será no dia 21, das 9h às 11 horas.

O Brasesul 2025 é promovidos pelos Sindicatos dos Corretores de Seguros do Rio Grande do Sul (anfitrião), Santa Catarina e Parará.