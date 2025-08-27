Em nova Mostra de Artes, Associação beneficente da Allianz aborda mitologia grega e valores universais

De Ulisses a Hércules, personagens ganham vida em projetos desenvolvidos por frequentadores da instituição e destacam coragem, ética, amor e justiça por meio de narrativas que dialogam com o cotidiano de crianças e adolescentes – A Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz (ABA) exibiu, entre os dias 15 e 16 de agosto, a primeira edição de 2025 de sua Mostra de Artes Visuais e Digitais. O evento, que contou com a presença de aproximadamente mais de 800 pessoas entre frequentadores e ex-frequentadores da instituição, monitores, educadores e visitantes, teve como foco a mitologia grega.

Organizados em grupos, os participantes desenvolveram projetos em diferentes linguagens artísticas e tecnológicas. Na área de artes digitais, por exemplo, criaram figurinos, peças de adorno, pulseiras e brincos inspirados em elementos simbólicos da cultura grega. No segmento de audiovisual, produziram vídeos que abordaram temas como a trajetória de Ulisses, a Grécia Antiga e Os Doze Trabalhos de Hércules –conjunto de tarefas árduas impostas ao herói grego como penitência por um crime que ele cometeu. Já na área de programação, as crianças e os adolescentes elaboraram jogos interativos baseados em mitos clássicos, unindo criatividade, conhecimento histórico e habilidades digitais.

“Acumulamos muitas vivências e aprendizados ao longo de mais de 30 anos de atuação da Associação e, neste semestre, decidimos trabalhar com um repertório rico e simbólico para apresentar alguns mitos, heróis e deuses poderosos da mitologia grega”, disse Rose Oliveira, diretora da ABA, explicando que a escolha do tema também surgiu com o objetivo de provocar reflexões sobre valores universais. “Com isso, conseguimos explorar, por meio de narrativas atemporais, questões como medo, coragem, persistência, ética, justiça, amor e as consequências de cada escolha que fazemos. São temas que dialogam diretamente com o desenvolvimento humano e com o nosso cotidiano”, destacou.

Para Rose, a realização da mostra foi uma experiência enriquecedora para todos os envolvidos. “Tivemos a oportunidade de nos aprofundar em habilidades importantes, como a leitura, o pensamento crítico, a empatia e a compreensão de diferentes contextos culturais. Além disso, a mitologia grega oferece inúmeras possibilidades de conexão com as artes visuais, digitais e audiovisuais, estimulando a criatividade e a expressão individual”, destacou. Segundo ela, apesar de desafiador, o tema despertou grande curiosidade e engajamento entre os participantes, proporcionando descobertas e ampliando o entendimento histórico das crianças e dos adolescentes.

A ABA

Localizada na comunidade Santa Rita, zona leste de São Paulo, a Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz Seguros contribui, por meio de ações socioeducativas, com a educação e o desenvolvimento pessoal de crianças, adolescentes e idosos da região em situação de vulnerabilidade social. A instituição mantém um acompanhamento constante dessas pessoas com o objetivo de auxiliá-las no processo socioeducacional e no desenvolvimento para o mercado de trabalho. Desde a sua fundação, em 1994, a ABA já atendeu a mais de 10 mil crianças e adolescentes.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há mais de 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.