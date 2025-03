Em almoço do CCS-SP, Allianz destaca atuação dos corretores no processo de aceleração da companhia

Presidente e diretores da companhia também abordaram os resultados de 2024 e as perspectivas para 2025 – A Allianz Seguros foi a convidada do almoço do Clube dos Corretores de Seguros de São Paulo (CCS-SP). Realizado na última terça-feira (11), no Terraço Itália, o evento contou com a presença de Eduard Folch, presidente da companhia, além de Nelson Veiga (diretor executivo Comercial), Fábio Morita (diretor executivo de Automóvel, Massificados e Vida) e Flavio Rewa (diretor Comercial Regional São Paulo Capital), que foram recebidos pelo mentor do Clube, Álvaro Fonseca. A mesa ainda foi composta por Boris Ber, presidente do Sincor-SP; e Alexandre Camillo, ex-mentor da instituição.

Na ocasião, Eduard destacou que a Allianz teve o melhor resultado de sua história em 2024. “Crescemos acima do mercado em praticamente todas as linhas de negócios e isso foi possível graças ao trabalho dos corretores e a confiança que eles depositam na companhia. Tivemos muitas conversas com os nossos parceiros que nos permitiram aprimorar processos e desenvolver soluções ainda mais aderentes às demandas do setor, entre elas a oferta personalizada no seguro de Vida Individual e um novo cotador para o Frota”, disse. O presidente adiantou que a seguradora deve apresentar outras novidades ao longo de 2025, incluindo produtos flexíveis em outras carteiras.

Nelson Veiga pontuou que movimentações importantes também foram feitas na diretoria Comercial da empresa. “A nossa operação passou por uma revolução baseada em seleção rígida, acompanhamento rígido e treinamento rígido. Esses três pilares, aliados à tecnologia e processos, fez com que construíssemos um time de alta performance. É um consórcio de coisas que vem elevando o patamar da Allianz”, declarou. “O que os corretores observam na área Comercial é reflexo do que eles próprios nos trazem. Nós compartilhamos seus apontamentos e sugestões com as áreas internas da companhia e temos observado que esse fluxo está funcionando bem”, complementou Eduard.

Transformação e aceleração

O almoço do CCS-SP foi o primeiro evento oficial de Fábio Morita como membro da Allianz. À frente da diretoria executiva de Auto, Massificados e Vida desde janeiro deste ano, Morita frisou que já observava o movimento de transformação e aceleração antes mesmo de ingressar na companhia. “Agora que estou na Allianz e tenho a oportunidade de acompanhar essa evolução de perto, percebo quão grandiosa é a transformação aplicada na distribuição dos produtos e serviços.”

Há 15 anos na Allianz Seguros, Flavio Rewa frisou que, nos últimos sete meses, a Allianz fez 15 grandes entregas relacionadas a produtos, operação, tecnologia e sistemas que impactaram o dia a dia e a vida dos corretores parceiros. “Nunca havia visto isso antes. Tenho a sensação de que estou em outra companhia”, afirmou, pontuando que as mudanças refletem um conjunto de medidas adotadas pela seguradora. “Passamos a ouvir ainda mais os nossos parceiros e as entidades do setor e, de fato, todas as áreas da Allianz estão empenhadas em fazer as coisas acontecerem”, finalizou.

Sobre a Allianz Seguros

No Brasil há 120 anos, a Allianz Seguros atua em ramos elementares e está presente em todo o território nacional, por meio de 56 filiais, além de 50 assessorias e mais de 30 mil corretores de seguros em todo o país.

Tendo como premissa desenvolver ações de longo prazo, tanto nos seus negócios como no campo social, há 30 anos um grupo de funcionários criou a ABA – Associação Beneficente dos Funcionários do Grupo Allianz. Nesse período, mais de 10 mil crianças e adolescentes da Comunidade Santa Rita (zona Leste de São Paulo) foram atendidos pela ABA, por meio de atividades complementares à educação formal, como artes, esportes e inclusão digital.

A seguradora nomeia o Allianz Parque, a arena multiuso mais moderna do país. Desde sua inauguração, em novembro de 2014, já recebeu mais de 11 milhões de pessoas.

Foto: Crédito para Douglas Assarian