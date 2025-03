Sicoob amplia portfólio e lança Seguro Auto Digital para cooperados

O Sicoob, instituição financeira cooperativa, anuncia o lançamento do Seguro Auto Digital, uma solução inovadora que estará disponível para contratação por meio do Super App Sicoob – Acesso Pessoal. O produto foi desenvolvido em parceria com as seguradoras Tokio Marine e Allianz.

O Seguro Auto Digital do Sicoob oferece uma experiência simplificada e digital para a contratação e gestão da apólice, permitindo que cooperados simulem, personalizem e contratem o seguro diretamente pelo aplicativo. “O Sicoob reforça seu compromisso de proporcionar serviços financeiros completos, alinhados às necessidades dos nossos cooperados. O Seguro Auto Digital é um exemplo dessa estratégia, trazendo mais comodidade e flexibilidade, com a confiabilidade e a expertise das seguradoras Tokio Marine e Allianz. Com a possibilidade de personalização, o cooperado pode escolher as coberturas que melhor atendem ao seu perfil, garantindo um seguro sob medida para suas necessidades”, comenta Guilherme Neto, coordenador Comercial de Seguros Gerais do Sicoob.

Entre os principais diferenciais do Seguro Auto Digital estão:

Processo totalmente digital: contratação e gestão da apólice diretamente pelo Super App Sicoob.

Plano completo e personalizável: opção de escolher coberturas básicas, proteção para vidros, diferentes opções de franquia, assistências 24h, carro reserva e cobertura personalizada para terceiros

Condições exclusivas: planos acessíveis e personalizados para cooperados.

Os cooperados interessados podem simular e contratar o seguro diretamente pelo Super App Sicoob, acessando o menu Seguros → Simular Seguro → Seguro Automóvel.

Sobre o Sicoob

Instituição financeira cooperativa, o Sicoob tem mais de 8,5 milhões de cooperados e está presente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Oferece serviços de conta corrente, crédito, investimento, cartões, previdência, consórcio, seguros, cobrança bancária, adquirência de meios eletrônicos de pagamento, dentre outras soluções financeiras. É formado por 329 cooperativas singulares, 14 cooperativas centrais e pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS), que é composto por uma confederação e um banco cooperativo, além de uma processadora e bandeira de cartões, administradora de consórcios, entidade de previdência complementar, seguradora e um instituto voltado para o investimento social. Ocupa a primeira colocação entre as instituições financeiras com maior número de agências no Brasil, com mais de 4,6 mil pontos de atendimento, e, em mais de 400 municípios, é a única instituição financeira presente. Acesse www.sicoob.com.br para mais informações.