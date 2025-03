Fundador da Lojacorr, José Heitor Silva, participa de podcast

José Heitor Silva, um dos pioneiros do mercado de seguros no Brasil, participou do videocast #Report2024, programa focado em discutir o cenário empresarial e promovido pelo Lide Paraná, principal ecossistema multissetorial de negócios do estado que reúne os principais empreendedores, líderes empresariais e empresas de diversos ramos.

Entrevistado por Heloisa Garret, o empresário com 80 anos de idade, somando uma trajetória de 60 anos no setor e fundador da Lojacorr, maior rede de corretoras de seguros do país, relembrou sua trajetória, compartilhando dicas sobre o mercado e reforçando seu legado.

Silva também analisou as transformações do setor, apontou tendências para o futuro e destacou a importância do mercado segurador para a economia e da sucessão familiar empresarial.

“Desde o início da empresa, sempre valorizamos a importância da sucessão, tanto dentro da organização quanto nas corretoras e na transição do titular da corretora”, destacou em um dos trechos.

Ao longo de sua trajetória, ele acompanhou histórias de grandes corretoras que, por não terem planejado sua sucessão, enfrentaram dificuldades ou até deixaram de existir. Por isso, fala ainda sobre o aprendizado de reforçar o compromisso da Lojacorr em preparar líderes e perpetuar essa missão no mercado de seguros.

A entrevista já está disponível no Youtube, no canal oficial do Lide Paraná: @lideparana: https://www.youtube.com/watch?v=gePelOj5jw8

Sobre José Heitor Silva

Nascido em Sant’Ana do Livramento, na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, Sr. Heitor teve uma infância simples e começou a trabalhar aos oito anos de idade.

Corretor de seguros desde 1964, José Heitor Silva é um exemplo de dedicação e visão empreendedora, o que o levou a superar desafios e construir uma carreira sólida no mercado segurador, culminando na fundação da Lojacorr, hoje referência nacional.

Sobre a Lojacorr: A Lojacorr é a maior rede de Corretoras de Seguros do Brasil. O seu modelo de negócios disruptivo conecta corretoras de seguros a mais de 40 companhias seguradoras por meio de sua plataforma digital, oferecendo acesso a um amplo portfólio de produtos e soluções, suporte operacional, comercial e estratégico. Entre as soluções, a Lojacorr oferece acesso a seguros de diversos ramos, campanhas, formação, sistema de gestão, central de negócios, acesso via multicálculo, eventos exclusivos, aprendizagem prática com auxílio de Unidades, Assessoria Backoffice, Assessoria Jurídica, entre outras. Fundada em 1996, a empresa se dedica a oferecer os melhores recursos em distribuição de seguros e produtos financeiros às corretoras e clientes. Presente nos 26 Estados e no Distrito Federal, por meio de 61 Unidades, a Lojacorr possui cerca de 500 mil segurados, assistidos por mais de 6 mil profissionais em suas corretoras de seguros, que atuam em mais de 4.500 municípios. Tendo como sede em São Paulo (SP) e sede administrativa em São José dos Pinhais (PR), a empresa conta também com 300 colaboradores (sede e unidades). A Lojacorr está entre as empresas emergentes do Sul e é certificada pelo Great Place to Work.