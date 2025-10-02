E4 Soluções reforça atuação com Seguros Unimed no Conec

A E4 Soluções, assessoria e consultoria, participou do Conec, em São Paulo, de 25 a 27 de setembro, ao lado da Seguros Unimed, parceira da empresa há mais de 12 anos. A atuação conjunta reforça a estratégia de ampliar a presença no mercado e oferecer mais soluções aos corretores de seguros em saúde, odonto, vida, previdência privada e ramos elementares.

A operação também envolve a Solidus Administradora de Benefícios, representada no evento pelo diretor comercial Mário Mendonça. A presença da E4 e da Solidus no estande da seguradora reafirmou o compromisso das empresas em apoiar a rede de distribuição e consolidar um modelo de negócios voltado ao crescimento sustentável e à proximidade com os corretores.

Para a gerente regional da Seguros Unimed nos estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Norte do País, Adriana Dias, a E4 ocupa papel de destaque na operação da companhia. “É um dos principais distribuidores da nossa regional. O diferencial da E4 é o cuidado com o corretor, prestando assessoria consultiva para que ele possa entregar o melhor ao cliente. Esse também é o propósito da Seguros Unimed, o que faz dessa união um casamento perfeito”, ressaltou.

A coordenadora de Estratégia Comercial Saúde da seguradora, Valquíria Souza, destacou a importância das assessorias no fortalecimento da rede de distribuição. “A relação com a E4 já vem de longa data e só cresce. Para a Seguros Unimed, as assessorias são fundamentais porque ampliam o alcance, fidelizam os corretores e levam o jeito Unimed de atuar para todo o mercado. A cada ano, desenvolvemos novos modelos de negócios e agregamos oportunidades à carteira dos corretores”, disse.

Segundo o diretor operacional da E4 Soluções, Ulisses Brito, o trabalho conjunto com a seguradora seguirá avançando. “A Seguros Unimed foi a primeira companhia com a qual a E4 atuou. Mais de 12 anos depois, continuamos ampliando oportunidades para corretores na Bahia e em diversas regionais do Norte e Nordeste. Em 2025 consolidamos essa presença e, em 2026, o plano é expandir ainda mais essa trajetória em comum”, projetou.

O diretor comercial da assessoria, Eduardo Souza, destacou o papel da Solidus no projeto. “Estamos muito felizes em participar deste momento com a Seguros Unimed e, agora, com a Solidus, que fortalece a distribuição de produtos coletivos por adesão em saúde e odontologia, obtendo resultados expressivos. Essa jornada de crescimento avançará em 2026, quando ampliaremos ainda mais a nossa atuação”, observou. O gerente comercial da E4, Douglas Mota, também esteve presente no Conec, fortalecendo a interlocução direta com corretores de todo o Brasil.

Sobre a E4 – Fundada em Salvador (BA) em 2012 por executivos com mais de 25 anos de experiência no setor, a E4 Soluções nasceu da necessidade de apoiar operações de comercialização de seguros e benefícios. Hoje é uma das maiores assessorias do Nordeste, com atuação em todos os estados da região, exceto o Ceará. Em 2024, iniciou expansão para o Sudeste, a partir de Minas Gerais. Atende 1.800 corretores e administra aproximadamente 60 mil vidas.

Foto: Executivos da E4 Soluções, Seguros Unimed e Solidus Administradora durante o Conec